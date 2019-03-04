Son Dakika Haberleri: Çıldır Kaymakamlığında "Gönül Elçileri" Toplantısı

Çıldır Kaymakamlığında "Gönül Elçileri" Toplantısı

25 dakika önce

Gönül Elçileri Projesi koordinasyon toplantısı Çıldır Kaymakamlığı Makam Odasında İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Çıldır Kaymakamlığında
Gönül Elçileri Projesi koordinasyon toplantısı Çıldır Kaymakamlığı Makam Odasında İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun yanı sıra, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe SYDV Müdürlüğü temsilcileri katılarak uygulamaların nasıl yapılacağı konusunda istişarede bulunuldu.

Yapılan istişareler sonucunda, Şehit yakınları ve Gaziler öncelikli olmak üzere; öksüz-yetim çocuklar, yaşlı, engelli ve kimsesiz bireyler, parçalanmış ailelerle ilgili hane ziyaretleri yapılarak her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların başlatılmasına karar verildi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:27 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, İmamoğlu, Çıldır, Gönül Elçileri, Güncel
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