Çıldır Kaymakamlığından Muhtaçlara Çipli Kimlik
1 saat önce
Çıldır Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı muhtaç durumda olan yaşlı-engelli ve kimsesiz vatandaşların çipli kimlik kartı almaları için çalışma başlattı.
Çıldır
Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı muhtaç durumda olan yaşlı-engelli ve kimsesiz vatandaşların çipli kimlik kartı almaları için çalışma başlattı.
Çıldır Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen araç ve personel ile evlerinden alınan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar çipli kimlik işlemleri için ilçeye getiriliyor. Yardıma muhtaç vatandaşlar çipli kimlik için uygun fotoğraf çektirildikten sonra kimlik işlemleri için Nüfus Müdürlüğü'ne getirilerek çipli kimlik için gerekli işlemler yapılıyor. Kimlik giderlerini ödeyemeyecek durumda olan vatandaşların kimlik ücreti ve fotoğraf ücretleri Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödeniyor.
Çıldır Kaymakamlığının uyguladığı proje ile yeni kimliklerine kavuşan vatandaşlar oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:35 Kaynak: İHA
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