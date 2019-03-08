Son Dakika Haberleri: Çıldır Kaymakamlığından Serka Toplantısı

Çıldır Kaymakamlığından Serka Toplantısı

1 saat önce

Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç vatandaşlara katkı olması sebebiyle yenidoğan seti hediye edildi.

Çıldır Kaymakamlığından Serka Toplantısı, System.String[]
Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç vatandaşlara katkı olması sebebiyle yenidoğan seti hediye edildi. Yeni doğan yardımı Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda dosyası bulunan vatandaşlar için yapılacak.

Çıldır Kaymakam Bedirhan İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada "Ünlü bilginimiz Kaşgarlı Mahmut'un dediği gibi 'Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter'. Her çocuk rızkıyla dünyaya gelir düşüncesi bizlerin bu projeyi yapmasını sağladı. Yeni çocuğu olan ailelerimize biraz olsun katkı sunmak öncelikli hedefimiz. Bu proje ile çocukların rızkıyla dünyaya geldiğini, devletimizin her zaman muhtaç durumda olan ailelerimizin yanında olduğunu bilmeleri amaçlıyoruz".

Yeni doğan yardımından faydalanan vatandaş " Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarından uzun zamandır faydalanmaktayım. Şu günlerde mutlu telaşımız arasında vakfımızdan çok anlamlı hediyeler aldık. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

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