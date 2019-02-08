Son Dakika Haberleri: Çıldır Kış Şöleni İçin Protokol İmzalandı

Çıldır Kış Şöleni İçin Protokol İmzalandı

14 dakika önce

Çıldır Kaymakamlığı, Serhat Kalkınma Ajansı ve Çıldır Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ve bu yıl 6.si gerçekleştirilecek "Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni" için kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çıldır Kış Şöleni İçin Protokol İmzalandı, System.String[]
Çıldır Kaymakamlığı, Serhat Kalkınma Ajansı ve Çıldır Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ve bu yıl 6.si gerçekleştirilecek "Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni" için kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol Çıldır Kaymakamlığında Kaymakam Bedirhan İmamoğlu'nun makamında Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Serhat Kalkınma Ajansı Ardahan YDO Koordinatörü Nurullah Karaca'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada, "Bölge'de kış doğa ve kültür turizminde kapasite geliştirilmesi sonuç odaklı program kapsamında yürütülen organizasyon başta Çıldır, Ardahan olmak üzere Bölge turizmi için oldukça önem taşımaktadır. Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni yerel ve ulusal basın tarafından her yıl dikkatle takip edilmektedir. Bu yönü ile Ardahan turizm sektörü için önemli organizasyon olan "Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni" Serhat Kalkınma Ajansı, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi işbirliği ile 09 Şubat Cumartesi günü yapılacaktır" dedi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:15 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Adayı Olunca İşinden Kovuldu Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi

Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar Son Dakika! Bakan Dönmez: Soma'da Bir Ay İçinde 2 Bin 400 Maden İşçisi Kadroya Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:29:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çıldır Kış Şöleni İçin Protokol İmzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]