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Çıldır Kızılay'dan 'Çocuklarımız Üşümesin' Projesi

6 saat önce

Türk Kızılay'ı Çıldır Şube Başkanlığı tarafından çocuklarımız üşümesin kampanyası kapsamında Gölbelen Köyü ilkokulundaki bütün öğrencilere bot ve mont hediye etti.

Çıldır Kızılay'dan 'Çocuklarımız Üşümesin' Projesi, System.String[]

Türk KızılayÇıldır Şube Başkanlığı tarafından çocuklarımız üşümesin kampanyası kapsamında Gölbelen Köyü ilkokulundaki bütün öğrencilere bot ve mont hediye etti.


Gölbelen köyü ilkokulunu Türk Kızılay'ı Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural, Çıldır Kaymakamı Alper Taş ve FLO mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy ziyaret ederek hediyeleri verdi.


Hediyeleri alan çocukların sevinçleri gözlerinden okundu. Türk Kızılay'ı Çıldır Şube başkanı Mahmut Ahmet Vural " Çocuklarımız üşümesin isimli kampanyamız kapsamında belirlediğimiz okullarımızı ziyaret ederek öğrenim gören bütün öğrencilerimize mont ve ayakkabı hediye ettik. Hediyelerimizin okullarımıza ulaşmasında şubemize destek veren mağazalara teşekkür ederiz. Hediyeleri sunarken yoğun programına rağmen zaman ayırarak ilçemizi ziyaret ederek bize eşlik eden Mağaza Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'a ayrıca teşekkür ederim. Şubemize her zaman destek olan ilçe kaymakamımız Alper Taş'ın bize eşlik etmesi bizi onurlandırmıştır" dedi. - ARDAHAN

Ahmet Vural, Kızılay, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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