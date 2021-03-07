Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi - Son Dakika

Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi

07.03.2021 12:56

Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi Türk Kızılay Çıldır Şube Temsilciliği tarafından "Çıldır Kızılay Gönülleri Şenlendiriyor" projesi hayata geçirilerek çalışmalara başlandı.

Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi

ARDAHAN - Türk Kızılay Çıldır Şube Temsilciliği tarafından "Çıldır Kızılay Gönülleri Şenlendiriyor" projesi hayata geçirilerek çalışmalara başlandı. Türk Kızılayı Çıldır Temsilciliği tarafından hazırlanarak Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından da kabul gören proje gönüllüleri ile birlikte hayata geçirilerek saha çalışmaları başladı.

Pandemi döneminde özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar dikkate alınarak hazırlanan projede yalnız yaşayan vatandaşlar ziyaret edilerek sağlık kontrolü yapılıyor ve vatandaşların evlerinden çıkmamaları için dezenfekte ve gıda desteği sağlanıyor.

Projenin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı Türk Kızılay'ı Çıldır koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, "Türk Kızılay Çıldır Temsilciliği olarak hazırladığımız projenin Genel Merkezimiz tarafından da kabul görmesi bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bu projeyi hazırlarken ana hedefimiz 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin pandemi döneminde yanlarında olmak ve mümkün olduğu kadar onların evde kalmasını sağlamaktı. Bugün de bu vatandaşlarımızı ziyaret ederek, evde kalmaları için gıda ve dezenfekte desteğinde bulunmamızın yanı sıra sağlıkçı arkadaşlarımızla birlikte sağlık kontrollerini de gerçekleştirdik. Yalnız yaşamak bazen vatandaşların kendi istekleri sonucu bazen de farklı nedenler ile ortaya çıkmış olabilir. Ama Biz bu projeyi hazırlarken yalnız yaşayan vatandaşlarımıza onların unutulmadıklarını hissettirmeyi amaçladık. Özellikle pandemi etkisi ile evlerinden çıkmadıkları için kapılarını çalan bir gülen yüz olmak istedik gönüllülerimizle birlikte bu vatandaşları ziyaret ederek gönüllerinde ve yüzlerinde tebessüm olalım istedik. Projemizi üç aylık süre ile üç tekrar olarak devam ettirmek için planladık aldığımız geri dönüş ve tebessümler yıl boyunca devam ettirmek için gerekli hazırlığında yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projemizin hayata geçmesinde desteğini esirgemeyen Çıldır Kaymakamı Sayın Alper Taş'a, Çıldır Belediye Başkanı Sayın Kemal Yakup Azizoğlu'na ve Çıldır Asm Başkanı Mustafa Avan'a Çıldır Tsm Doktoru Bekir Altundaş'a ve Çıldır Tsm Personeli Ramazan El'e ve İnşaat Mühendisi Zafer Aktemur'a teşekkür ederim" dedi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, "Türk Kızılay'ına bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Bizleri unutmadıkları için sürekli yanımızda olmazı bizleri mutlu ediyor. Allah bizim kapımızı çalan bu gençlerin yollarını açık etsin" dediler.

Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi
Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi
Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi
Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi
Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi
Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi - Son Dakika


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