"Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" İdlib'deki saldırı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni' İdlib'deki saldırı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

"Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" İdlib'deki saldırı nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik saldırı nedeniyle Ardahan'da düzenlenmesi planlanan "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" iptal edildi.

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik saldırı nedeniyle Ardahan'da düzenlenmesi planlanan "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" iptal edildi.

Ardahan Valiliğinin yazılı açıklamasında, 15 Şubat Cumartesi günü "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nin yapılmasının planlandığı hatırlatıldı.

Ancak son günlerde meydana gelen afetler ve şehitler verilmesinden dolayı söz konusu etkinliğin yapılmayacağı belirtilen açıklamada, "Çıldır'daki etkinlikler, Elazığ, Malatya ve Van'da meydana gelen doğal afetler ile İdlib'deki şehitlerimiz nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ardahan, Çıldır, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı
ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli'nin klip çekimine koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:55:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" İdlib'deki saldırı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]