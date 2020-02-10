Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni iptal edildi - Son Dakika

Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni iptal edildi

6 saat önce

Ardahan Valiliği, son günlerde meydana gelen doğal afet ve şehitlerden dolayı "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nin iptal edildiğini açıkladı.

Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni iptal edildi, System.String[]

Ardahan Valiliği, son günlerde meydana gelen doğal afet ve şehitlerden dolayı "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nin iptal edildiğini açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nin Elazığ, Malatya ve Van'da meydana gelen doğal afetler ile İdlib'deki şehitler nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizde son dönemde arka arkaya meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle verdiğimiz şehitlerimiz, hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve onların yakınlarının yaşadığı acılar hepimizi derinden etkilemiştir. Bu topraklarda yaşayan herkes gibi yaşadığımız bunca üzüntüye kayıtsız kalmak elbette ki olası değildir. Bu sebepten ötürü Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni Festivali etkinliklerini son derece üzücü bu gelişmeler üzerine bu yıl komitemiz tarafından alınan kararla iptal ettik" denildi. - ARDAHAN

Ardahan Valiliği, Çıldır, İdlib, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
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