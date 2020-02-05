Çıldır Turizm Merkezi olma yolunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıldır Turizm Merkezi olma yolunda - Son Dakika

Çıldır Turizm Merkezi olma yolunda

7 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatları doğrultusunda Çıldır Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, "Kış Harikalar Diyarı Çıldır" Turizm Planı, sunumu Kaymakam Alper Taş başkanlığında ilçe deki işletmecilerin ve gazetecilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatları doğrultusunda Çıldır Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, "Kış Harikalar Diyarı Çıldır" Turizm Planı, sunumu Kaymakam Alper Taş başkanlığında ilçe deki işletmecilerin ve gazetecilerin katılımlarıyla gerçekleşti. Sunum sonrasında katılımcıların görüş ve önerileri alındı.


Kaymakam Alper Taş katılımcılara hitap ederek; "Sayın Valimizin talimatları ve destekleri doğrultusunda hazırladığımız 'Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı'nı ilçemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla temel belge olarak hazırladık. Bu süreçte ilçemizin turizm imkanlarının değerlendirilmesinin yanısıra bir çok ülke örneğini de inceledik. Ortaya konulan hedeflere ulaşılması için tüm kesimlerin sürece katkı sunması çok önemli. Bu toplantıları da görüş ve önerilerinizi alarak plana dahil etmek amacıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.


Valiliğin himayesinde Kaymakamlığın, İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa yürütülecek çalışmalarla turizm planının hızla hayata geçirilmesi hedefleniyor.


Turizm planı çerçevesinde Çıldır gölü ve çevresinde bir çok aktivitenin yapılması ve ilçemizin farklı noktalarında yapılacak çalışmalar ile bir turizm rotası oluşturulması planlanıyor. Yapılacak çalışmalar ile Çıldır'ın önemli bir turizm merkezi haline gelmesi amaçlanıyor. - ARDAHAN

Alper Taş, Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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