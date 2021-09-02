Çıldır Yeni Cami inşaatında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Çıldır Dedekorkut Mahallesi sınırları içerisinde 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde temeli atılıp yapımına başlanan ve uzun süredir inşaatı devam eden Çıldır Yeni Cami inşaatı sona yaklaşıyor.

Giriş katında Konferans Salonu, Gençlik Merkezi, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu, Bayan Kur'an Kursu, Çay Ocağı ve Abdesthane bulunan Caminin 1 ana kubbesi olmak üzere toplam 14 kubbesi bulunuyor. İlçede çift minareli olma özelliğine sahip tek cami olan Çıldır Yeni Caminin içerisinde aynı anda 1000 kişinin ibadet edebilecek kapasitesi ve camiye engelli vatandaşların rahatlıkla ulaşabilmesi için asansör bulunuyor.

İnşaatı devam eden yeni cami hakkında açıklamalarda bulunan Çıldır İlçe Müftüsü Rahmi Temiz " 2014 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 7 yıldır inşaatı devam eden, İlçemizin simgesi olacak caminin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için toplumun her kesimine hitap eden ve günümüz şartlarına uygun olarak yapılan camimiz sona yaklaşıyor. Allah'ın izni ve hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla kısa süre içerisinde camimizi hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi. - ARDAHAN