Çıldır Yoğun Kar Yağışı Altında
20 dakika önce
Ardahan Çıldır İlçesinde kış Ocak Ayında kendini iyice hissettirmeye başladı.
Ardahan Çıldır
İlçesinde kış Ocak Ayında kendini iyice hissettirmeye başladı. Yoğun şekilde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah
saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle Aktaş Sınır Kapısının güzergahında Mozeret tepesinde yurt dışına taşımacılık yapan Tır şoförleri zor anlar yaşadı. Etkili olan kar yağışı ilçe halkınında yaşam koşullarını olumsuz etkiledi. Yetkililer araçların kış lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmaması yönünde uyarılarda bulundu. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:58 Kaynak: İHA
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