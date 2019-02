Çıldıran Toplumları, Çığrından Çıkan İnsanları Konu Alan 9 Film

Psikolojik gerçekleri sinema perdesinde, kısıtlı bir sürede anlatmak zor. Senaristlerin, o karakterlere hayat veren oyuncuların, yönetmenlerin ve kurgucuların işi böyle filmlerde çok zor. İnsanlara deliliği anlatmak isterken, yanlışlıkla her şeyin komedi filmine dönmesine neden olabilirler.Bugün insanların farklı nedenlerle çıldırdıkları filmleri bir araya getirdik. Gerilim dışında korku, aksiyon ve dram türleriyle harmanlanmış olan bu filmlerin her birisi izleyicisinde derin izler bırakabiliyor. En heyecanlı kısımları ise söz konusu insanların neden delirdiklerini anlama çabası. Kimi zaman bir hastalık, kimi zaman psikolojik sorunlar, kimi zamanda dünya kaynaklarının tükenmesi fişleri kopartıyor.Listede yer alan filmleri izleyenler, izlemeyenleri mazur görsünler. Hazırsanız, başlayalım.Mistik Olay (Happening):Bir çeşit hastalık virüsü, hava yoluyla insanlara bulaşır ve onları intihara sürükler. Happening, her ne kadar olumsuz eleştirilere boğulan bir film olsa da kitlesel çılgınlığın en etkili işlendiği yapımlardan birisidir. Aldığı puanları önemsemeden izlerseniz, filmin nasıl 6. His gibi bir klasiğin arkasındaki isimden çıktığını anlarsınız.IMDb notu: 5,0Rotten Tomatoes puanı: %18Fahrenheit 451:HBO tarafından sinema salonlarına yönelik hazırlanmayan bu televizyon filmi, Ray Bradbury tarafından 1953'te yayınlanan aynı isimli kitaba dayanıyor. Henüz kitabını okumayanlara, önce kitabı okuyup sonra da bu filmi izlemelerini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde kopuluklar yaşamanız çok doğal olacaktır. İtafaiyecilerin yangın söndürmek değil, başlatmakla görevli oldukları bu dünyada kitaplara yer yok. Eğer modern versiyonunu beğenmezseniz, 1966 tarihli klasik versiyonunu da öneririz.IMDb notu: 4,9 (1966 versiyonu: 7,3)Rotten Tomatoes puanı: %32 (1966 versiyonu: %80)Köy (The Village):Küçük bir kasabada yaşayan insanların hiç de normal olmayan alışkanları vardır. Film hakkında daha fazla şey söylemek, sanıyoruz ki izlemeyenler için tad kaçırıcı olacak. The Village, bu içerikte yer alan kült filmlerden birisidir. Eğer bir korku filmi izleme beklentiniz varsa, boşa çıkacağınız söylememiz gerekiyor. Köy, bir gerilim filmidir.IMDb notu: 6,5Rotten Tomatoes puanı: %44 Bir Rüya İçin Ağıt (Requem for a Dream):İnsanı depresyonun sınırlarında dolaştıran bu film, uyuşturucu bağımlığının insanı hangi noktalara sürükleyebileceğini gösterir. Müzikleriyle klasikleşen yapımda, uyuşturucu olarak nitelendirilen şey sadece kimyasal ya da bitkisel maddeler değildir. Televizyon , medya ve türevleri de bu gruba dahil edilir.IMDb notu: 8,3Rotten Tomatoes puanı: %79 Black Swan ):Tek bir insanın çılgınlığı üzerine, milyonları çıldırtacak bir yapım ancak Black Swan kadar iyi olabilirdi. Ünlü besteci Çaykovski'nin Kuğu Gölü operasında başrol oynamak isteyen bir bale dansçısının, kendi karanlık tarafıyla yüzleşmesini izliyoruz.IMDb notu: 8,3Rotten Tomatoes puanı: %79 12 Maymun (12 Monkeys):Bir hastalıkla darmadağın olmuş dünyada geçen bu film, bilim kurgunun da kitlesel çılgınlık filmlerinin de en büyük temsilcileri arasındadır. Bruce Willis ve Brad Pitt 'in oyunculuklarıyla şahlanan yapımı izlemeniz gerekenler listesinde başa çekebilirsiniz.IMDb notu: 8,0Rotten Tomatoes puanı: %89Kevin Hakkında Konuşmalıyız (We Need the Talk About Kevin):Yaptığı her şeye rağmen oğlu Kevin'in sevgisinden vazgeçmeyen bir annenin, tuhaf ve düşündürücü yolcuğunu izliyoruz. Kevin sürekli bir adım ileri giderken, annesinin mücadelesiyle bu filmin liste başlarında yer almasına hak vermenizi bekliyoruz.IMDb notu: 7,5Rotten Tomatoes puanı: %76Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo's Nest):Bu filmde normal bir tane insan yok, çünkü zaten akıl hastanesinde geçiyor. Jack Nicholson 'un zamanında yıldızlaşmasını sağlayan yapım, deliliğin kime ve neye göre delilik olduğuna dair tartışmalı bir cevap veriyor.IMDb notu: 8,7Rotten Tomatoes puanı: %94Mad Max: Fury RoadGeldik listenin finaline. Eğer toplumsal bir hal alan delilik arıyorsanız, Mad Max'ten başka çıkar yolunuz yok. Dünya kaynaklarının kurumaya yüz tuttuğu bir uzak gelecekte, insanların o kaynaklar için birbirleriyle nasıl mücadele ettiklerini izliyoruz. Bo yolculuğun bir variş noktası yok.IMDb notu: 8,1Rotten Tomatoes puanı: %97Haftalık Film Reçetesi köşesinin daha önceki bölümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz Açıklaması