Çıldırlı balıkçı pelikanları eliyle besliyor - Son Dakika
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Çıldırlı balıkçı pelikanları eliyle besliyor

14.08.2022 09:40

Çıldırlı balıkçı pelikanları eliyle besliyor Yavruyken bulduğu pelikanlara Yiğit ile Ömür ismini koydu Çıldırlı balıkçı 3 ay önce anneleri tarafından terk edilen ve ölmek üzereyken bulduğu yavru pelikanları elleriyle besliyor.

Çıldırlı balıkçı pelikanları eliyle besliyor

Yavruyken bulduğu pelikanlara Yiğit ile Ömür ismini koydu

KARS - Çıldırlı balıkçı 3 ay önce anneleri tarafından terk edilen ve ölmek üzereyken bulduğu yavru pelikanları elleriyle besliyor. İsimlerini Yiğit ile Ömür koyduğu pelikanlar adanın maskotu oldu.

Çıldır Akçakale köyü adasında restoran işleten Çıldırlı balıkçı Kurtuluş Kılıç, 3 ay önce ölmek üzere olan 2 yavru pelikan buldu. Yavru pelikanları işletmesinin bulunduğu Akçakale adasına getiren Kılıç, yavru pelikanlara bakarak büyüttü. Yavru pelikanları oğlu Yiğit ile yeğeni Ömür'ün isimleri koyan Kılıç, günün büyük bölümü pelikanları doyurmak ve onlarla zaman geçirmek için ayırıyor.

Bir anda Akçakale Adası'nın maskotu haline gelen yavru pelikanlar, turistlerinde ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistlerin bol bol fotoğraf ve video çekildiği pelikanlar, balık lokantasına giriyor, müşterilerin içerisinde dolaşıyor, karınlarını doyuruyor, daha sonra Çıldır Gölü'nün buz gibi sularında yüzüyor.

"Anneleri terk etmişti ölmek üzereydiler"

Akçakale Adası'nda balığı çıktığı soğuk bir günde yavru pelikanları bulduğunu ifade eden Akçakale Ada işletme sahibi balıkçı Kurtuluş Kılıç, "Pelikanlarım Yiğit ve Ömür, bunlar yavruyken ben bunları buldum. Anneleri terk etmişti. Ölmeye yakındılar, baya bitkin düşmüşlerdi" dedi.

"Kimse de olmayan evcil hayvanım oldu"

Yavru pelikanlara gözü gibi baktığına dikkat çeken Kılıç, "İnsan olarak dedim ki, ben bunları alım besleyeyim, yaşata bilirsem yaşayım. Hem benim için eğlence olur. Evcil hayvanım olur kimse de olmayan. Hem de vakit geçiririm. Getirdim daha çok küçüklerdi. Yaklaşık 3 aydır bendeler. Baktım şuanda kocaman oldular. İşyerimin maskotu oldular. Gelen müşteriler balık atıyor. Onların yanında yürüyor. Bunlarla güzel vakit geçiriyoruz. Gelen yerli, yabancı turistlerde fotoğraf çekilerek güzel bir anı eklemiş oluyorlar" diye konuştu.

Öte yandan Çıldır Akçakale Köyü, Akçakale Adası'na gelen yerli ve yabancı turistler yavru pelikanlara yoğun ilgi gösteriyor.

Akçakale adasında dolaşan ve insanlara alışan Yiğit ile Ömür isimli pelikanlar yabani ördek, martı ve diğer su kuşlarıyla ile birlikte yaşıyor ve birlikte avlanıyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çıldırlı balıkçı pelikanları eliyle besliyor - Son Dakika

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