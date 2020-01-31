Çıldırlı köylüler atlarını donan göl üzerindeki buz şölenine hazırlıyor - Son Dakika

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde köylüler atlarını, Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla düzenlenecek "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"ne buzla kaplanan göl üzerinde hazırlıyor.

Ardahan- Kars sınırları içerisinde yer alan Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır'da, soğuk hava nedeniyle buz tabakası kıyı kesiminde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Bu yıl yedincisi 15 Şubat'ta yapılması planlanan organizasyon için Valilik ve Çıldır Belediyesi tarafından şölen alanında altyapı çalışmaları tamamlandı, oturma alanları ve kameriyeler oluşturuldu.

Yüzeyi buzla kaplı gölde düzenlenecek şölende atlarıyla gösteri ve yarışlara katılacak köylüler de hazırlıklarını sürdürüyor.

Buz üzerinde atlarına antrenman yaptırdılar

Atlı kızak, atlı okçuluk, rahvan at ve dörtnala yarışlarının düzenleneceği şölende kendilerini gösterecek atlarını şimdiden buz üzerinde yürümeye ve koşmaya alıştıran köylüler, organizasyonda iyi derece almak için dondurucu soğuğa rağmen antrenman yaptı.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta organizasyonun yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'dan da çok sayıda misafirin organizasyona katılacağını ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Bu şölenle geleneksel spor dallarını ve kış sporlarını yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca elimizdeki Çıldır Gölü gibi bir turizm potansiyelini de değerlendirmek istiyoruz. Her yıl yapılan organizasyonlarla amacımıza ulaşıyoruz. Bu da ancak bu tür etkinliklerle mümkün. Sonuçta Çıldır Gölü Türkiye'de bir markadır. Biz de bu markanın hakkını vermek istiyoruz."

"Buzun üzerinde az karın oluşu atları biraz zorladı"

Atını buza alıştıran vatandaşlardan Seçkin Karagöz, 15 Şubat'ta düzenlenecek yarışları en güzel şekilde tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

Karagöz, "Şölen tarihi belirlendiğinde bizler de hazırlıklara başladık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yarışmak istiyoruz. Bu nedenle bugün atlarımızla gelip küçük de olsa bir antrenman yaptık, buzu test ettik. Buz gayet sağlam, ancak üstünde yetersiz kar oluşu atları biraz zorlandı." diye konuştu.

Köylülerden Öztürk Durdağı da yarışlara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, şölende iyi derece alacağına inandığını dile getirdi.