Çıldırlı muhtarlardan

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bazı köy ve mahalle muhtarları, Valiliğin kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına destek verdi

Çıldır'da bazı köy ve mahalle muhtarları, Valiliğin meralarla ilgili kararına destek amacıyla maske takıp ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Çıldır Kaymakamlığı önünde bir araya geldi.



Burada muhtarlar adına konuşan Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, valiliğin aldığı kararın arkasında ve destekçisi olduklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce alınan kararla hayvansal ürünlerinde ciddi bir artış görüldüğünü dile getiren Uzunkaya, şunları kaydetti:

"İl dışından gelen hayvanlar tüm Çıldır halkının kanayan yarasıydı. Karar, meralarımızın korunması için kesin bir çözüm olmuştur. Kararın uygulanmasıyla birlikte hayvansal ürünlerde ve arıcılıkta üretim artmıştır. Herkes bilsin ki Çıldırlı muhtarlar olarak alınan bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Bu kararla yaşamımızı kolaylaştıran başta sayın Valimiz Mustafa Masatlı ve Çıldır Kaymakamımız Alper Taş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Muhtarlar daha sonra Çıldır Kaymakamı Alper Taş'a makamında teşekkür ziyaretinde bulundu.