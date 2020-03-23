Çıldırlılar korona virüs önlemlerini memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika

Çıldırlılar korona virüs önlemlerini memnuniyetle karşılıyor

ARDAHAN - Ardahan Çıldır İlçesinde korona virüsüne karşılık devlet tarafından alınan önemler memnuniyetle karşılanırken uymaya da özen gösteriliyor. Çıldır Belediyesi ve kolluk kuvvetleri çeşitli anonslar yaparak vatandaşı uyarıyor.

Anonslar sonrası 65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkmazken sokaktaki vatandaşlarda uygulamadan memnuniyetlerini dile getiriyor. İlçe emniyet Amirliği alınan kararlar çerçevesinde yolda gördükleri vatandaşlarda kimlik kontrolleri yaparak 65 yaşındaki vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Uygulamadan memnun olan ilçe halkı özellikle 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmamaları ve bunun yanında işin olmayan kişilerinde sokağa çıkmayarak evde kalan yaşlılara eslik etmelerini istediler.