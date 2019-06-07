Son Dakika Haberleri: Çileği küllenme hastalığı vurdu
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Çileği küllenme hastalığı vurdu

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde çilek üreticileri, küllenme hastalığına karşı ilaçlama yapamadıklarını belirterek, doğru ilaçlama için yetkililerden yardım bekliyor.

Çileği küllenme hastalığı vurdu, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde çilek üreticileri, küllenme hastalığına karşı ilaçlama yapamadıklarını belirterek, doğru ilaçlama için yetkililerden yardım bekliyor.

Sason'da tütüne alternatif olarak 2011 yılında devlet desteği ile ekimine başlanan ve her geçen yıl ilçede yaygınlaştırılan çilek, havaların ısınmasıyla baş gösteren küllenme hastalığıyla üreticilerini üzdü. Tek geçim kaynakları çilek olduğunu belirten üreticilerden Faysal Erdem, "Çilek üreticiliği çok karlı bir iş. Biz bu ilçede yaklaşık 5 yıl önce deneme amaçlı çilek ekmeye başladık. İlçemizde yetiştirilen çilek, tamamen doğal ve zararsız ilaçlama yöntemiyle korunuyor. Tüketicilerimiz bizim çileklerimizi çok beğeniyor. Bizde ürettiğimiz çileğin aromasını bozmadan tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz ancak, havaların ısınmasıyla beraber çileklerde baş gösteren küllenme hastalığı çileklerin rekoltesini yarı yarıya düşürdü. Bu hastalıkla kendi imkanlarımızla baş etmemiz mümkün değildir. Doğru ilaçlama için il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden yardım bekliyoruz" dedi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:42 Kaynak: İHA
Ekonomi
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