Çileğiyle ünlü Silifke'de sarımsak hasadı - Son Dakika

MERSİN'in çileğiyle ünlü Silifke ilçesine geziye gelen Mehmet Kanıtez (55), seraların küçük bir kısmına ekilen sarımsağın kalitesini görünce 40 dönüm arazi kiralayıp, üretime başladı. Yaklaşık 8 ton ürün elde eden Kanıtez, "Sarımsağın aroması çok güzel" dedi.

Ankara'da oturan Mehmet Kanıtez, arkadaşını ziyaret ettiği Silifke ilçesinde çilek seralarını gezdi. Kanıtez, seraların küçük bir kısmına ekilmiş sarımsakların kalitesini görünce üretimini yapmaya karar verdi. İlçeye bağlı Sökün Mahallesi'nde 40 dönüm arazi kiralayan Kanıtez, üretime başlayıp 8 ton ürün elde etti. İlk hasatta beklentilerinin üstünde verim alan Kanıtez, "Aslen Ankaralıyım, orada toptancılık yapıyorum. Silifke'de arkadaşım var onu ziyarete gelmiştim. Arkadaşım da beni seraları gezdirmek için ovaya getirdi. Ovada insanlar çilek serasının küçük bir kısmına yemek için sarımsak ekmiş. Sarımsakları inceledim, çok kaliteliydi. Sarımsak işi yaptığım için arkadaşıma üretim teklifinde bulundum. 40 dönüm bir tarla kiralayıp ekime başladık. Acemi olmamıza rağmen gayet güzel de bir verim aldık. Dönümünü birinci, ikinci ve üçüncü kalite diye sınıflandırıyoruz. Birinci kalite olan üründen yaklaşık 5 tona yakın ürün aldık. İkinci kaliteden de aşağı yukarı 2 ton çıktı. 1 ton da üçüncü kalite ürün elde ettik" dedi.