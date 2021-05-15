Çilek Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Çilek Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Çilek alerjisi, tüketilme durumlarına göre farklı reaksiyonlara yol açmaktadır. Bu durumlar tüketilmeden hemen sonrasında gözlemlenmektedir.

Çilek Alerjisi Nedir?

Çilek alerjileri, toplum üzerinde az miktarda gözlemlenen nadir alerjiler arasındadır. Kişinin çilek alerjisi olması genetik oluşumlardan ötürü ve çevresel durumlardan dolayı olabilmektedir. Çilek alerjisinde çileğin ya da yan ürünlerinin yenilmesi sonrasında belirtilerin gözlemlenmesidir.

Çilek alerjisi olan bir kimsenin çilek ve çilek barındıran bütün yiyecek ve içeceklerden uzak durması gerekmektedir. Bu durumlarda yenilmesi halinde hızlı nabız oluşumu ve dil üzerinde aşırı şişmeler gözlemlenebilir.

Alerjiler, vücudun içine giren maddeye karşı aşırı duyarlı olması sonrasında savunma durumuna geçmesidir. Bu savunma sırasında hormon salgılanması vücutta etkilere sebep olur. Sonrasında bu etkiler belirti olarak gözlemlenir.

Çilek alerjisi tanısı konulan bir kimsenin tedavisi içinde herhangi bir çilek ürününün tüketilmemesi bulunmaktadır. Tüketilmesi halinde hızlı bir şekilde etkiler gözlemlenecektir. Sonrasında bayılmalar ve baş dönmeleri görülebilir.

Çilek Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Çilek alerjisi, çoğu alerji içinde yer alan özelliklere benzemektedir. Vücudun giren maddeye karşı yabancı bir savunma uygulaması sonrasında aşırı salgılama ve tepkiler verir. Bu durumlar, genel olarak küçük yaşlar içinde tanı konulmasıyla çözülmektedir.

Tanı konulması sırasında çilek yenilmesi sonrasında belirtilerin gözlemlenmesi ile başvuru yapılmalıdır. Kan testleri ve cilt testleri sonrasında tanı konmaktadır. Gıda alerjisi durumları genetik bir hal alıp, aile üzerinde gözlemlenebilir.

En büyük risk faktörleri arasında yer alan aile içinde alerji hikayesi oluşumudur. Bunun yanı sıra hastada egzama oluşumu görülebilir. Alerji oluşumu sonrasında astım gibi durumlar oluşmaktadır. Alerji durumları, tanı konulması gereken ve ciddi durumlar oluşturabilecek rahatsızlıklar arasındadır.

Çilek alerjisinin tanısı konulması sırasında kan testleri yapılmaktadır.

Bir diğer tanı testi ise deri üzerinden yapılmaktadır.

Eliminasyon yöntemleri de çilek alerjisi için kullanılmaktadır.

Çilek alerjisi hastaları için çilek ve çileğin yan ürünlerinden oluşan ürünler yasak bir konumdadır.

Çilek Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Çilek Alerjisi Belirtileri

Çilek alerjisinden en etkin olarak görülen belirti nabızda hızlı bir şekilde artışın gözükmedir.

Çilek alerjilerinde belirtiler arasında bulantı ve kusma durumları oluşmaktadır.

Çilek yenildikten kısa bir süre sonra baş dönmesi ve bayılma gibi durumlar yaşanmaktadır.

Çilek yenildikten sonra kan basıncında aşırı düşmeler gözlemlenmektedir.

Başlıca belirtiler arasında ve en ciddisi olabilecek olanı, dil şişmesidir. Dilin şişmesi ile solunum yolu tıkanabilmektedir. Bu durumlar nefes darlığına ve solunum yetmezliğine sebep vermektedir.

Çilek Alerjisi Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Çilek alerjisi için kullanılan belirti bir tedavi yoktur. Tedavi olarak hastanın, çilek ve çilek etkisi oluşturabilecek ürünleri tüketmemesidir. Bu etkenler arasında çilek yapısını taşıyan ürünlerin kontrol edilmesi ve yenilmemesi gerekmektedir.

Çilek Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Çilek alerjisinin gözlenmesi halinde herhangi bir durumda çilek ürünlerinin yenmemesi gerekmektedir. Çilek barındıran ve anlaşılmayan ürünlerin yenmesi halinde belirtiler oluşabilir. Bu durumlarda hızlı bir şekilde hastaneye başvurulmalıdır. Etkilerin ne olacağı ve dereceleri belli olmayabilir.

Alerjik durumlar için genel anlamıyla kullanılan bir tedavi planı bulunmamaktadır. Bu durumlarda alerji olunan durumlara dikkat edilmelidir. Çilek alerjisi içinde çilek ürünlerinin tüketilmemesi gerekmektedir. Etki durumları yenilen miktara bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle en ufak belirtide önlemler alınmalıdır.