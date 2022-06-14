Çilek Ayı Endonezya'da görüntülendi - Son Dakika
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Çilek Ayı Endonezya'da görüntülendi

14.06.2022 23:08

Çilek ayı aynı zamanda haziran dolunayı olarak bilinen Dolunay, 14 Haziran 2022'de Endonezya'nın Banten kentinde gökyüzünde yükseldi.

Çilek ayı aynı zamanda haziran dolunayı olarak bilinen Dolunay, 14 Haziran 2022'de Endonezya'nın Banten kentinde gökyüzünde yükseldi.

Çilekler her haziran ayında hasat edildiğinden dolayı, Amerikan çiftçi takvimi olan The Farmer's Almanac'ta ay, çilek ayı olarak adlandırıldı.

Genç geyikler Temmuz ayında boynuzları büyütmeye başlar. Bu sadece Yerli Amerikalılar için belirli mevsimlerde meydana gelen mevsimleri ve hayvan davranışlarını işaretlemek içindir.

Çilek Ayı Endonezya'da görüntülendi
Çilek Ayı Endonezya'da görüntülendi
Çilek Ayı Endonezya'da görüntülendi
Çilek Ayı Endonezya'da görüntülendi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çilek Ayı Endonezya'da görüntülendi - Son Dakika

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