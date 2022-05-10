Çilek festivaline çilek hasadıyla davet - Son Dakika
Üye Girişi

Çilek festivaline çilek hasadıyla davet

10.05.2022 15:25

Çilek festivaline çilek hasadıyla davet Menemen'de çilek festivali heyecanı Kendine has tadı ve kokusuyla ünlü Emiralem Çileğinin hasat mevsimi, 12'nci kez çilek festivali ile kutlanacak.

Çilek festivaline çilek hasadıyla davet

Menemen'de çilek festivali heyecanı

İZMİR - Kendine has tadı ve kokusuyla ünlü Emiralem Çileğinin hasat mevsimi, 12'nci kez çilek festivali ile kutlanacak. "Çilek Tadında Festival" sloganıyla düzenlenecek olan ve geniş katılım beklenen festivale çilek hasadı eşliğinde vatandaşları davet eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Üretici ve tüketiciyi direkt buluşturacağımız festivalimiz için yoğun bir program hazırladık. Bu yıl 2 bin dönüm alanda 7 bin ton çilek hasadı gerçekleştirmeyi bekliyoruz" dedi.

Menemen'de, bu yıl 12'ncisi gerçekleşecek olan ve ilçenin tanıtımı açısından önemli etkinliklerin başında yer alan Emiralem Çilek Festivalinin heyecanı yaşanıyor. 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde, çocuk atölyelerinin yanı sıra; 'En Güzel Çilek Bahçesi', 'En Güzel Çilek', 'En Güzel Çilekli Pasta' yarışmaları yapılacak. Yöre halkı, kurulan üretici pazarında iki gün boyunca çileklerini görücüye çıkaracak. 14 Mayıs Cumartesi Günü saat 17.00'da kortej yürüyüşü düzenlenecek. Emiralem Dörtyol Kavşağı'nda başlayacak olan kortej, Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezinde sona erecek. Saatler 20.30'u gösterdiğinde ise ünlü sanatçı Bedia Akartürk, en sevilen türküleri festivale katılanlarla birlikte söyleyecek. 15 Mayıs Pazar Günü saat 20.30'da ise sevilen şarkıcı Gülben Ergen konser verecek.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, festival öncesi Emiralem halkı ile bir araya geldi. Yöre halkı ile festivalle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde bir program gerçekleştireceklerini ifade etti.

Önce hasat, sonra davet: "7 bin ton çilek hasadı gerçekleştirmeyi bekliyoruz"

Emiralem'in bereketli topraklarında çilek toplayan Pehlivan, yaptığı açıklama ile herkesi festivale davet etti. Menemen Ovası'nda çok önemli tarım ürünleri yetiştiğine dikkat çeken Pehlivan, "Bu tarım arazileri içerisinde Emiralem bölgemizde kendisine has kokusu ve tadıyla yetişen çilek, en değerli ürünlerimizden biri. Bu yıl 2 bin dönüm alanda 7 bin ton çilek hasadı gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Bu kapsamda hem bölge üreticisine sahip çıkmak hem çileğimizin tanıtımına katkıda bulunmak hem de üretici ve tüketiciyi aynı bölgede buluşturmak için 14-15 Mayıs tarihlerinde Emiralem Çilek Festivalimizi gerçekleştireceğiz. 'Çilek Tadında Festival' sloganıyla 12. kez düzenleyeceğimiz festivalimizde üretici, esnaf ve vatandaşımızın yüzü gülecek. Cadde ve sokaklarımız, iki gün boyunca çocuk atölyeleri, mutfak tadımları, müzik dinletileri ve ünlü isimlerin katılacağı konserlerle renklenecek. Festival coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bu hafta sonu çilek diyarı Emiralem'e bekliyorum" diye konuştu.

Çilek festivaline çilek hasadıyla davet
Çilek festivaline çilek hasadıyla davet
Çilek festivaline çilek hasadıyla davet
Çilek festivaline çilek hasadıyla davet

YORUMLAR
500
Mersin'in sarı altını yenidünya üreticisini fiyatıyla sevindirdi Mersin'in sarı altını yenidünya üreticisini fiyatıyla sevindirdi

Çilek Festivali, Emiralem, Menemen, Hasat, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çilek festivaline çilek hasadıyla davet - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:51:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çilek festivaline çilek hasadıyla davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement