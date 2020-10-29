Çilek gelir kapısı oldu - Son Dakika

Çilek gelir kapısı oldu

29.10.2020 10:41

Çilek gelir kapısı oldu Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 2018 yılında başlayan 'Vali Hanım Çileği' projesi, kırsalda yaşayan ev hanımlarının ev ekonomisine nefes aldırdı Muğla'da kırsalda yaşayan ev kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlamaları için başlatılan 'Vali hanım çileği' projesi...

Çilek gelir kapısı oldu

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 2018 yılında başlayan 'Vali Hanım Çileği' projesi, kırsalda yaşayan ev hanımlarının ev ekonomisine nefes aldırdı

MUĞLA - Muğla'da kırsalda yaşayan ev kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlamaları için başlatılan 'Vali hanım çileği' projesi ile kırsalda yaşayan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

2018 yılında dönemin Valisi Esengül Civelek tarafından başlatılan 'Vali Hanım Çileği' projesi ile kırsal kalkınma amaçlanırken, ev hanımlarının da hem iş sahibi olması, hem de ev ekonomisine katkı sağlamaları hedeflenmişti.

Menteşe, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde projenin başladığı tarihten itibaren çilek üretimi için başlatılan çalışmalarda çok sayıda vatandaş sera içinde çilek üretimi gerçekleştirirken, bugüne kadar yaklaşık 20 milyon TL gelir elde edildiği öğrenildi. Projenin başladığı tarihten günümüze kadar 1 milyon 618 çilek fidesi üreticilere hibe edildi. Bu fideler proje kapsamında kurulan bahçelerde dekarda yaklaşık 5-6 ton ürün alınıyor.

San Andreas adı ile bilinen çileğin en büyük özelliği yılın 9 ayı ürün vermesi. Bunun yanında aromasının yüksek olması nedeniyle başta reçel ve komposto yapımında tercih ediliyor. Normal mevsiminde kilosu 10 liradan satılan Vali Hanım Çileği, zaman zaman kilosu 20 liraya kadar ulaşıyor.

'Vali Hanım Çileği' projesi kapsamında 2018 yılından bugüne kadar çilek üretimi gerçekleştiren Kavaklıdere'nin Menteşe Mahallesinden Hüseyin Serim çilek üretimi ile ilgili verdiği bilgide, "Vali hanım çilek projesine 2018 yılında dönemin valisi şu anki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Esengül Civelek'in Muğla'mıza kazandırmış olduğu proje ile başladık. Çilek bahçemiz 2018 yılında kuruldu. 2018 yılından bugüne kadar üretimimizi yapıyoruz. Yaşadığımız alan kırsal alan olduğu için kırsal alanda yaşayan bayanlara iş imkanı ve istihdam sağlıyor. Proje şu anda çok iyi. 200'e yakın çilek üreticisi oldu. Bulunduğumuz bölgede Menteşe Mahallesinde Çilek üretimine yönelik büyük bir revaç var. Bu alanda kendimizi daha fazla geliştirmek istiyoruz. Antalya ve Mersin bölgesinde olan seralardaki gibi burada da Ekim-Ocak ayına kadar çilek ürünü almak istiyoruz. Bize bu konuda desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Yeni valimiz Orhan Tavlı, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Barış Saylak'a ve Kavaklıdere Belediye Başkanımız Mehmet Demir'e bize verdikleri destek için teşekkür ederiz" dedi.

Çilek gelir kapısı oldu
Çilek gelir kapısı oldu
Çilek gelir kapısı oldu
Çilek gelir kapısı oldu
Çilek gelir kapısı oldu
Çilek gelir kapısı oldu
Çilek gelir kapısı oldu

Kavaklıdere, Menteşe, Muğla, Çilek, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çilek gelir kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi

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