Çilek hırsızı ayılar kameralara yakalandı - Son Dakika
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Çilek hırsızı ayılar kameralara yakalandı

04.07.2022 09:52

- Çilek hırsızı ayılar kameralara yakalandı Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Köyü'nde iki ayı bir evin bahçesine girerek bahçedeki bütün çilekleri yedi.

- Çilek hırsızı ayılar kameralara yakalandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Köyü'nde iki ayı bir evin bahçesine girerek bahçedeki bütün çilekleri yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde yiyecek arayan ayılar bir evin bahçesine girdi. Köye kadar inen ve Özgün ailesine ait bahçeye girerek burada bulunan bütün çilekleri yiyen 2 ayı kameralara yakalandı. Aileye ait bahçeye daha önce de gelen ayıların görüntülerini sosyal medya hesabından, "Bunlar bizim evi mesken tutmuş, Çilekleri güneş doğana kadar yemişler" notuyla paylaşan ev sahibi Mehtap Yılmaz Özgün'ün paylaşımı ilgi çekti.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çilek hırsızı ayılar kameralara yakalandı - Son Dakika

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