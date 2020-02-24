Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı - Son Dakika

Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

7 saat önce

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çilek, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pazara giriş yaptı.

Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı, System.String[]

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çilek, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pazara giriş yaptı. 400 gramlık paketler halinde satılan çileğin kilosu ise 30 liradan alıcısını bekliyor.

Çerkezköy Halk Pazarı'na yeni ürünler gelmeye başladı. Bugün itibariyle tezgahlarda yerini alan çileğin kilosu 30 liradan başlıyor.

400 GRAMLIK PAKETLER HALİNDE SATILIYOR

Yaklaşık 5 yıldır pazarcılık yapan Umut Kanat, birçok derde deva olan çileğin pazara giriş yaptığını belirterek, "Çileğimiz bugün itibariyle pazara giriş yaptı. Vatandaşın cebini zorlamaması için 400 gramlık paketler halinde satışa sunuldu. Kilosu 30 liradan başlıyor. İlerleyen günlerde fiyatın daha da aşağı düşeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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