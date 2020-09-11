Son dakika haber... Çilek Mobilya, koronavirüse karşı üst düzey önlem aldı - Son Dakika

Çilek Mobilya, koronavirüse karşı üst düzey önlem aldı

TÜRKİYE'nin önde gelen bebek, çocuk ve genç odaları üreticisi Çilek Mobilya, koronavirüs önlemlerini tamamladı. Pandemi sürecinde 'Tertemiz Ürün,Hijyenik Teslimat' mottosuyla hareket ederek çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ön planda tuttuklarını belirten Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Vasfiye Çilek, "Ürünlerimiz, sterilize edildiğini ve en temiz şekilde paketlendiğini gösteren stickerlarla paketleniyor. Bu paketleme sayesinde müşterimize, evine geldiğinde ilk kez el değerek açıldığını göstermiş oluyoruz" dedi.

Üretim tesisi Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Çilek Mobilya'da, koronavirüse karşı bir dizi önlem alındı. Pandemi sürecinde 'Tertemiz Ürün, Hijyenik Teslimat' mottosuyla müşterilerine hizmet vermeye devam eden Çilek Mobilya, koronavirüse karşı aldığı önlemler ile birlikte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen 'Güvenli Üretim Belgesi' almaya da hak kazandı. Üretim tesisinde çalışanların girişte ateşleri ölçülürken, maskelerini değiştirmesi ve dezenfeksiyon tünelinden geçerek, iş başı yapması sağlanıyor.

ORTAK KULLANIM ALANLARI DÜZENLENDİ

Tesisin her birimine, koronavirüse karşı alınması gereken uyarıcı levhalar ve led ekranlarla yansıtılan bilgilendirme simülasyonları yerleştirildi. Ortak kullanım alanları ise, koronavirüse karşı alınan kurallara uygun olarak yeniden düzenlendi. Yemekhanelerde masalar kişiye özel numaralandırılırken, yemek yiyen kişilerin birbiriyle temasını en aza indirmek için de masalara cam paravanlar yerleştirildi.

'TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK'

Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Vasfiye Çilek, "Koronavirüs önlemleri kapsamı altında önceliğimiz çalışanların sağlığını korumak. Bu sayede fabrikamızda en hijyenik üretimi yapabileceğimizi biliyoruz. Çalışanlarımız servise bindiklerinden itibaren sosyal mesafe kurallarına uyarak belirli bir oturma düzeni çerçevesinde fabrikamıza geliyorlar. Fabrikaya geldiklerinde ateşleri ölçülerek sağlık kontrolleri yapılıyor. Çalışanlarımıza yeni bir maske vererek dezenfektan tünelinden geçiriyoruz. Bu işlem de giriş ve çıkışlarda ve vardiya değişikliklerinde gerçekleşiyor" dedi.

'ORTAK KULLANIM ALANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ'

Ortak kullanım alanlarının pandemi sürecine uygun olarak revize edildiğini belirten Vasfiye Çilek, "Ortak alanlarda özellikle yemekhanede 1,5 metrelik sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışanlarımızın güvenli bir şekilde yemek yemesini sağlıyoruz. Yemekhanede tüm çalışanlarımızın belli bir saatleri ve masa numaraları var. Bu sayede toplu çıkışların önüne geçerek gruplar halinde kişi sayısını kontrol ederek yemek yemelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'EVİNİZE GELEN ÜRÜNE İLK SİZ DOKUNUYORSUNUZ'

Ürünlerin el değmeden paketlendiğini ve tüm dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını belirten Vasfiye Çilek şunları söyledi;

"'Tertemiz Ürün, Hijyenik Teslimat' mottosuyla üretimde aldığımız önlemleri girişteki dezenfektan tünelinden itibaren üretimde de devam ettiriyoruz. Aldığımız önlemler ve denetimler ile Türk Standarları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen 'Güvenli Üretim Belgesi' almaya hak kazandık. Üretim tesisimizde her bir parça tek tek dezenfekte edilerek streçleniyor. 160 derecelik dezenfektan tünelinden geçerek hijyenik hale gelmiş oluyor. Bu sayede müşterilerimize en hijyenik şekilde ürünlerimizi teslim etmiş oluyoruz. Ürünlerimiz, sterilize edildiğini ve en temiz şekilde paketlendiğini gösteren yazıyla birlikte paketleniyor. Bu paketlenme sayesinde müşterimize, evine geldiğinde ilk kez el değerek açıldığını göstermiş oluyoruz."