Çilek tarlasında "Kendin topla, kendin tart ücretini kovaya bırak"

Çileğin yanı sıra ata tohumlardan üretilen sebzeler tüketici ile buluşuyor

Armağanlı üreticinin göz bebeği 'Vali Hanım Çileği'

KIRKLARELİ - Kırklareli'ne bağlı Armağan köyünde 'Vali Hanım Çileği' olarak da bilinen çilek, "Kendin topla, kendin tart ücretini kovaya bırak" sistemi vatandaşları şaşırtıyor

Kırklareli'nin Armağan köyünde üreticilerin en büyük geçim kaynağı olarak da bilinen 'Vali Hanım Çileği' birçok hanenin gelir kapısı oluyor.

2015 yılında kendi yetiştirdiği tohumlar ile çilek üretimine başlayan Bülent Özkaya lezzetli bir ürünün ortaya çıktığını belirterek "2015 yılında kendi bahçemde yetiştirdiğim çilekleri malça alarak güzel bir ürün elde ettik. O zaman ki Vali Esengül Civelek ile bir toplantıda bu durumu dile getirdik. 2015 yılında projelendirildi. 2016 yılında Kırklareli Armağan, ilçe ve köylerinde çilek projesi başladı. Güzel lezzetli ürün ortaya çıktı. Bizde bu işi sahiplendik ve geliştirerek halen devam ediyoruz. Burada aileler misafirleri ile gelip bahçeden çileklerini topluyorlar. Çilekleri toplarken yemek serbesttir. Burada bir nefes alıp çileğin nasıl yetiştiğini görüyorlar. Gelenler mutlu oluyor bizlerde mutlu oluyoruz" dedi.

Bahçelerinde satışların onlar olmasa bile devam ettiğini vurgulayan Özkaya "Biz burada olamadığımız zaman bizim kulübelerimizde anahtar falan yok. Kapı cam açıktır. Terazi oradadır. Ürünlerin fiyatları bellidir. Aynı zamanda çilek harici yerel tohumlardan domates, biber, patlıcan, taze fasulye gibi ürünlerde yetiştiriyoruz. Gelip kendileri bahçeden kovalarını alıp çileğini toplarlar terazide tartarlar parasını kovanın içine bırakıp giderler" şeklinde konuştu.

"Çileğin yanı sıra Ata tohumlarından tüm sebzeleri üretiyoruz"

Çilek bahçelerinin halka açık olduğunu söyleyen Armağan köy muhtarı Recep Dal çileğin yanı sıra ata tohumlardan sebzelerde ürettiklerini söyledi.

Dal, bahçede olmasalar bile gelenlerin istediği gibi alışveriş yapabileceklerini dile getirerek "Bahçelerimizi halkımıza açık bıraktık. Bir yazı ile biz yokuz tartı ve kova masanın üzerinde ücretini kovanın içine atınız gibi yazılar bırakarak bahçelerimizi açık bıraktık. Tarlalarımızda çileğin yanı sıra çilekte birlikte bahçelerimizde zenginleşti. Ata tohumlarından tüm sebzeleri üretiyoruz. Çileğimiz Mayısın 15'den sonra olamaya başlar, 1 ay ürün verir ve 25 gün ara döneme girer ve Kasım ayına kadar çilek verir. Ata tohumlardan ürettiğimiz yerli tohumlar Temmuz ayının 20'sinden sonra ürün vermeye başlar ve Ekim ayının sonuna kadar. Halkımız böylesi güzel lezzetleri bilen biliyor o bilenlerde koşa koşa geliyor. Dalından çileğini, domatesini toplayarak geri dönüyor" ifadelerini kullandı.