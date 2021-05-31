ÇİLEK TARLASINDA KORONA AŞISI - Son Dakika

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan Muzaffer Sarıkaya'nın (59) koronavirüs aşısı, çilek tarlasında çalıştığı sırada uygulandı. Sarıkaya, 'Aşı konusunda nereden randevu alacağımı bilmiyordum. Tarlada çalışırken sağlık çalışanlarını gördük. Yanımıza gelip, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra aşılarımızı uyguladılar. Çok güzel bir hizmet. Allah devletimizden razı olsun' dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık çalışanları, koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Hastanelere gidemeyenlerin adreslerine gidilerek, aşıları uygulanıyor. Bu kapsamda Develi ilçesi Sarıca Mahallesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Muzaffer Sarıkaya'ynın çalıştığı tarlaya giden sağlık çalışanları, koronavirüs aşısının ilk dozunu uyguladı. Yapılan çalışmalarda yer alan İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu, Rutin olarak her yıl tarım işçilerinin yanına gelerek, aşılarını gebelik takiplerini yapıyoruz. Bu yıl da pandemi nedeniyle gelen mevsimlik tarım işçileri içerisinde yaş itibari ile aşı hakları olan işçilerin koronavirüs aşılarını tarlalarında ve çadırlarında yapıyoruz. Tarım işçileri için yerinde sağlık hizmeti veriyoruz. İleri yaş grupları nasıl randevu alacaklarını çok fazla bilmedikleri için mağdur olduklarını söylüyorlardı. Biz de sistemin el verdiği ölçüde mahallelerine, bahçelerine, tarlalarına giderek aşılarını yerinde uyguluyoruz? diye konuştu.

'TARLADA ÇALIŞIRKEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINI GÖRDÜK'

Tarım işçisi Muzaffer Sarıkaya ise, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, Çilek tarlasında mevsimlik işçi olarak çalışıyoruz. Aşı olup, olmamak benim kafama takılıyordu. Nereden randevu alacağımı bilmiyordum. Tarlada çalışırken sağlık çalışanlarını gördük. Yanımıza gelip gerekli kontrolleri yaptıktan sonra aşılarımızı uyguladılar. Çok güzel bir hizmet. Allah devletimizden razı olsun ifadelerini kullandı.