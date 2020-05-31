Çilek üretiminde tarımsal işçilikten patronluğa - Son Dakika

Çilek üretiminde tarımsal işçilikten patronluğa

Türkiye'nin önemli organik çilek üretim merkezlerinden olan Konya'nın Hüyük ilçesinde, 15 yıl önce başlayan yetiştiricilikte tarımsal işçilik yapan üreticiler, bugün çilek bahçelerinde çok sayıda kişiye istihdam sağlıyor.

Türkiye'nin önemli organik çilek üretim merkezlerinden olan Konya'nın Hüyük ilçesinde, 15 yıl önce başlayan yetiştiricilikte tarımsal işçilik yapan üreticiler, bugün çilek bahçelerinde çok sayıda kişiye istihdam sağlıyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüyük yöresinin Konya Büyükşehir Belediyesi ile devlet destekleri sayesinde bugünkü noktaya ulaştığını söyledi.

Hüyük'te üretilen çileğin Türkiye'yi beslediği gibi İtalya, Bulgaristan ve Rusya pazarına da gönderildiğini belirten Çiğdem, şöyle konuştu:

"Akdeniz ve Ege bölgelerinde üretilen çileğin haziran ayında bitmesiyle Türkiye pazarının ihtiyacını kasım ayına kadar komple bölgemizdeki üretim karşılamaktadır. Türkiye'nin en büyük çilek toptancıları burada. Ege ve Akdeniz'de Osmanlı çileği üretimi yapılırken, bölgemizdeki çilekler sofralıktır. İlçede yaklaşık 15 yıl önce bir dönümle örnek olarak oluşturulan bahçelerde başlayan organik çilek üretimi, günümüzde 80 bin dönümlük bir alanda yapılıyor. Bu, her yıl katlanarak gidiyor. Geçen yıl üretim rekoltesi düşük olmasına rağmen ürün bedeli 72 milyon liraydı. Bu üreticimizin cebine giren paradır. Bundan 15 yıl önce çilek toprağa ilk düştüğünde, ilk ekildiğinde, ilk bir dekar örnek bahçe oluşturulduğunda bu bölgenin insanının hepsi tarım işçisiydi ama bugün hepsi patron. Bir dönüm tarlası olan, çevre ilçelerden tarım işçisi alıyor. Artık bu bölgedeki herkes üretici ve patron oldu. Bir pazar sahibi oldu."

Çiğdem, ilçedeki 23 mahallede de çilek üretimi yapıldığını vurguladı.

Hüyük'te çilek üreticisi olan Ayşe Yalçın da 15 gün önce başlayan ürünün hasat mesaisinin hız kesmeden devam ettiğini anlattı.

"Çilekte böcek var diyerek yapılan kampanyalarla fiyatlarımızı düşürüyorlar"

Yöredeki ürünlerin boy ve ebatlarına göre alıcı bulduğunu ve kilosunun 5-8 lira arasında üreticiden alındığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu yıl ki rekolteden oldukça memnunuz. Fiyatlar da verim de iyi şükürler olsun. Aslında fiyatların daha da yükselmesini istiyoruz. Çünkü, tarlamızda işçi çalıştırıyoruz. Biz bu üretimi kendi halimize yapamayız. Kalabalık işçi çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü ürünün sürekli yabani ot temizliği ve toplaması var. Çileği 3 günde bir hasat ediyoruz. Bir ay içinde birinci hasadımızı bitiririz. Ondan sonra bahçenin temizliğini yaparız. Sonrasında ise ikinci hasat başlar. Bu şekilde kar düşene kadar, aralık ayına kadar mesai devam eder.

Bu sene pazar yönümüz de çok iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak, bu 'çilekte böcek var' diyerek yapılan kampanyalarla fiyatlarımızı düşürüyorlar. Biz de çoluk çocuk okutuyoruz. Evimize ekmek götüreceğiz. Biz 8 ay boyunca buradaki çadırlarımızda kalıp burada yaşıyoruz. Ev yüzü, çocuklarımızı görmüyoruz. İşçi arkadaşlarımız da sabah gelip akşam gidiyorlar. Son dönemde salgından dolayı işçi giriş çıkışında biraz zorlandık, bocalama yaşadık ama bundan sonra inşallah düzelme umuyoruz."

Çilek bahçelerinde mesai yapan kadın tarım işçileri de Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinden yöreye çilek hasadı için geldiklerini belirterek, mevsime göre farklı ürünler için tarım alanlarında mesai yaptıklarını anlattı.

Çilek üretiminde tarımsal işçilikten patronluğa

Türkiye, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:34 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çilek üretiminde tarımsal işçilikten patronluğa - Son Dakika

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