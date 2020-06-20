Çilek vatandaşın yeni gelir kapısı olacak - Son Dakika

Çilek vatandaşın yeni gelir kapısı olacak

Sinop'ta yaşayan Ziraat Mühendisi Göksel Demirel çiftçilere çilek dikimi hakkında bilgiler verdi.

Çilek vatandaşın yeni gelir kapısı olacak, System.String[]

Sinop'ta yaşayan Ziraat Mühendisi Göksel Demirel çiftçilere çilek dikimi hakkında bilgiler verdi.


Demirel çilek yetiştiriciliğinin Sinop'ta vatandaşın geçim kaynağı yolunda olduğunu belirterek, "Çilek yetiştiriciliği, Sinop ta çiftçinin geçim kaynaklarından biri olma yolunda. Çilek üzümsü meyveler grubuna girmektedir. Çilek meyveleri sofralık taze tüketimi yanında reçel, marmelat ve meyve suyu yapımında da yoğun olarak kullanılmaktadır. Çilekte kısa günde çiçek gözleri, uzun günde kol gelişimi olur. Bu sebeple çilekte verim ile gün uzunluğu çok yakından ilgilidir. Bu sebeple bir bölgeye uyan çeşit, diğer bölgeye uymayabilir. Çilekte kısa günde çiçek gözleri, uzun günde kol gelişimi olur. Bu sebeple çilekte verim ile gün uzunluğu çok yakından ilgilidir. Bu sebeple bir bölgeye uyan çeşit, diğer bölgeye uymayabilir. Çilek -10 dereceye kadar soğuk koşullarda yetiştirilebilir. Çilek yetiştiriciliği için en uygun toprak süzek, kumlu, tınlı ve hafif topraklardır. Çilek yetiştiriciliğinde ilkbahar dikimi, kış dikimi, yaz dikimi, sonbahar dikimi olmak üzere 4 dikim zamanı vardır. İlkbahar dikimi kışları soğuk geçen bölgelerde genellikle Nisan ayında yapılan bir dikimdir. Kış dikimi kışları ılık geçen yerlerde yapılır. Yaz dikimi frigo bitkilerde yapılır. Bu dikim sisteminde verim kış dikimine göre 2-3 kat daha fazladır. Ancak ürün kış dikimine göre biraz geç kalmaktadır. Sonbahar Dikimi Bu dikim sisteminde fideler, eylül-ekim aylarında fidelikten sökülerek asıl yerlerine dikilmektedir. Meyve erken, kalite ve verim düşük olmaktadır. Dikim sıra üzeri ve sıra arası 25 x 30 cm olmak üzere yapılırsa da çeşide ve dikim mevsimine bağlı olmak kaydıyla değişiklik gösterirken dekara ortalama 5 bin ila 7 bin arası fide dikilirken verim ortalaması dekardan yıllık 2 ila 5 ton arasında değişmektedir. Son yıllarda yapılan sera ve yüksek tünel çilek üretiminde ise bitki sayısı verim miktarı dikim yapılan materyaller ve ısıtma imkanlarına bağlı olarak değişim göstermektedir. Çilek yetiştiriciliğinde sulama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi ve bulunduğumuz bölgenin rakımı, mevsimsel hava sıcaklıkları ve en önemlisi yöreye uygun çeşidin doğru seçilmesi önemlidir" dedi. - SİNOP

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 05:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çilek vatandaşın yeni gelir kapısı olacak - Son Dakika Ekonomi

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