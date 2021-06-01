Çilekler Tarlaya, Koyunlar Ağıla - Son Dakika

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çiftçilere yönelik desteklere hız verdi. Ulaş İlçesinde düzenlenen programda hem Akkaraman koyunlar sahiplerine teslim edildi hem de çilek fideleri toprakla buluşturuldu. Haber: Sivas İl Enformasyon

Üretim sezonu hareketleniyor, destekler çiftçiye ulaşıyor.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yürüttüğü projeler kapsamında "Koyun Teslim Töreni" ve "Çilek Fidesi Dikim Etkinliği" düzenledi.

Ölçeği genişletilen "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesine katılan 10 çiftçiye 784 adet Kangal Akkaraman tipi koyun teslim edildi.

İl Müdürü Seyit Yıldız törende yaptığı konuşmada; "İlimiz yaklaşık 800 bin hektar mera varlığı ve giderek artan küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı ile ülkemizin önemli hayvancılık merkezlerindendir. Ayrıca ilimiz, birçok özelliği ile diğer koyun ırklarına göre üstün olan kangal akkaraman koyun ırkının gen merkezi durumundadır. " dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise; "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin de katkılarıyla küçükbaş hayvanda 700 bin sayısını geçtik. Kısa zamanda hedefimiz olan 1 milyona ulaşacağız. Bugün de 784 koyunumuzu 10 çiftçimize teslim ediyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Ulaş İlçesinde düzenlenen bir diğer program da "Çilek Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan çilek fidelerinin toprakla buluşturulması etkinliğiydi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "Çilek Üretiminin Artırılması Projesi"nin açılışında 10 bin çilek fidesi düzenlenen alanlara dikildi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Müdürü Seyit Yıldız ilk fideleri dikerken çiftçilere bereketli bir sezon diledi. sivas çilek akkaraman koyun destek tarım ve orman