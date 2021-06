Çilekte hasat sonuna yaklaşıldı, üreticinin yüzü güldü

Silifke'de 20 bin dönüm araziden 70 bin ton çilek hasadı yapıldı

MERSİN - Mersin'in meyve üretim merkezi konumundaki Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çileklerde sona yaklaşılırken, çilek üreticisinin yüzünü güldürdü.

Mersin'in Silifke ilçesinde çilek hasadının sonuna yaklaşılırken şu an ihracata 7 lira 50 kuruştan, şokluk ve meyve sulukta ise 5 lira 50 kuruş ile 6 liradan satılıyor.

Açık alanda yapılan üretim çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, Mart ayından bu yana hasadın sürdüğü tarlalarda toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor.

Ürünlerin toplanıp getirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönderildiği Atayurt Hal Tesisleri'nde de hareketlilik var. Silifke'de 20 bin dönüm araziden 70 bin ton çilek hasadı yapıldı. Bunun bin dönümü topraksız tarım ile 3 bin dönümü örtü altında, geriye kalanını ise açıkta üretiliyor.

Silifke'de 3 bin aile çilek üretimi yapıyor. Çileğin dikiminden budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 10 aylık süreçte de 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Nisan ayı başında hasada başladıklarını belirterek, "Şu an hasadın sonlarına geliyoruz. Sevindirici olan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde almış olduğumuz Silifke çileği coğrafi işaret tescilinin çok artılarını gördük. Kalitemiz tartışılmaz. Raf ömrü uzun, aroması ile dünyada bir marka olduk. Türkiye'de çilek üretiminde yüzde 35'lik bir paya sahibiz. İhracatta ise yüzde 65'lik bir oran yakaladık. İhracatımız devam ediyor. Üreticiler için muhteşem bir yıl oldu. Çilek üretici kazandı. İhracata olan taleple ve iç piyasada olumlu talepler yaşandı. Şu an çilek hasadında sona geliyoruz. Şu an ihracata 7 lira 50 kuruştan giderken, şokluk ve meyve sulukta ise 5 lira 50 kuruş ile 6 liradan satılmaktadır. Silifke'de rekoltenin önümüzde ki yıl artacağını tahmin ediyoruz. Silifkemiz artık yüzde 70 tarımla geçinen tarım girdisi ile ayakta duran pandemi döneminde bile gerek Rus vatandaşların gelmesi gerek tarım girdilerimiz sayesinde biz bu süreci az sıkıntı ile atlattık. Çilek üreticimiz şu an çok mutlu" dedi.