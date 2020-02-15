Çilesiz Mahalle sakinlerinden Büyükşehir'e teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çilesiz Mahalle sakinlerinden Büyükşehir'e teşekkür - Son Dakika

Çilesiz Mahalle sakinlerinden Büyükşehir'e teşekkür

6 saat önce

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonrası yolların temizleme çalışmasının biran önce yapılmasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Çilesiz Mahalle sakinlerinden Büyükşehir'e teşekkür, System.String[]

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonrası yolların temizleme çalışmasının biran önce yapılmasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.


20 yıl aradan sonra Malatya'ya yağan yoğun kar yağışı sonrası, kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yoğun bir mesai sarf etti. Çilesiz Mahallesi Muhtarı Veysel Özfındık, kar yağışının hemen ardından büyükşehir belediyesi ekipleri ile sabaha kadar ana arterleri açmak için yoğun bir mücadele verdiklerini belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Selahattin Gürkan başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür etti.


Malatya merkeze uzun yıllar aradan sonra ilk kez bu yoğunlukta bir kar yağışının olduğunu anımsatan Özfındık, "Kar yağışının hemen ardından sağ olsun büyükşehir belediyemizin ekipleri hemen sahaya çıktı ve tüm ana arterlerde çalışma başlattı. Bizim de mahallede ekiplerimiz ile birlikte öncelikle araç yoğunluğunun yaşandığı ana arterleri temizledik. Şuan için kardan dolayı kapalı yolumuz bulunmuyor. Geceli gündüzlü kar temizlemesine katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Mahalle sakinleri de kar yağışının hemen ardından belediye ekiplerinin sahada olduğunu ifade ederek teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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