"Çilesiz ve Tecde Yeni Cazibe Merkezi Olacak" - Son Dakika

"Çilesiz ve Tecde Yeni Cazibe Merkezi Olacak"

25.05.2021 14:03

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Çilesiz ve Tecde, yapılan yatırımlarla kentimizin yeni cazibe merkezi olacaktır." diye konuştu.

Çilesiz ile Tecde mahallelerinin birleşme noktasında hizmete sunulacak olan Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mimari yapısı, teknik alt yapısı, hizmet mekanları ve sosyal donatılarıyla vatandaşların sosyal ve kültürel hayatlarına farklı bir dokunuş yapacakları yeni bir yatırımı daha Yeşilyurt'a kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Semt Pazarları ve Yaşam Alanlarını aynı çatı altında buluşturup, Yeşilyurt'un geleceğine modernve kalıcı eserler emanet edeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yapımı tüm hızıyla devam eden Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezimiz sayesinde Yeşilyurt'umuzun farklı bölgelerindeki yeni yaşam alanlarına bir yenisini daha eklemiş olacağız. Alış veriş noktalarının yanı sıra Erdem Okulları, Kütüphane, Fıtness Alanı, Kafeterya, Cami, Çocuk Oyun Alanları, Sosyal Donatıları ve çevre düzenlemesiyle birlikte modern, farklı ve alanında örnek gösterilecek çok değerli bir yatırımı daha hemşehrilerimizle buluşturacağız. Farklı fonksiyonel alanlara sahip özel bir proje olan Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezimizin her aşamasını yakından takip ediyoruz.İnşaat çalışmaları büyük bir oranda tamamlandı, çevre düzenlemesi ve ardından yapılacak iç tefrişatların ardından Yeşilyurt'luların hizmetine açacağız." dedi.

Çilesiz ve Tecde gibi hızla gelişen bölgelerin planlı ve sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Yeşilyurt'umuzun bütün bölgelerinin aynı düzeyde gelişip ve değişmesi aşamasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Gelişimi tek bir bölgeyle sınırlandırmayarak merkez ve kırsalda bulunan tüm mahallelerimizi farklı yatırım alanlarıyla geleceğe hazırlıyoruz. Bizim için her sokak, her cadde ve her mahalle aynı değerdedir ve özeldir. İlçemizin en kalabalık mahallerinden olan Çilesiz ve Tecde gibi bu bölgemizdeki tüm yaşam alanlarının gerek ulaşım ağının kalitesinin yükselmesi gerekse de parklar, sosyal, sportif ve kültürel yatırımlarla buluşması adına ciddi hizmetler üretiyoruz. Burada yaşayan hemşehrilerimizin bizlerden semt pazarı talepleri vardı.Bizlerde ekibimiz, mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle yaptığımız toplantılarda şu anda inşaatı devam eden hizmet binamızda semt pazarıyla birlikte sosyal, sportif ve kültürel hizmetlerimizi aynı çatı altında buluşturup, farklı bir projeyle bu taleplerin yerine getirilmesine karar verdik. Pazar alış verişlerini yapan ailelerimizin çocuklarıyla buraya gelerek bir yandan mutfak alış verişlerini yaparken diğer taraftan sosyal aktivite alanlarında zamanlarını daha faydalı bir şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız buradaki aktivite alanlarında sporunu yapacak, kitabını okuyacak ayrıca açacağımız Erdem Okullarında 4 ile 6 yaş aralığındaki minik evlatlarımıza yönelikte eğitim hizmetleri sunacağız.Konutların ve ticaret alanlarının yoğunlaştığı Çilesiz ve Tecde gibi mahallelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak sosyal alanlar oluşturarak kent merkezindeki yoğunluğu ilçemizin farklı bölgelerine çekmiş olacağız. Yeşilyurt'umuzda bu tür yeni yaşam alanlarının oluşturulmasına büyük önem veriyoruz ve destekliyoruz. Burası yeni bir çekim ve cazibe merkezi olacaktır.İnşallah bu ve benzeri tüm projelerimizle Yeşilyurt'umuzu daha fazla geliştirip, planlı bir şekilde geleceğe taşınmasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Amacımız; Yeşilyurt'umuzun kalitesini artırmak ve 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu ve sağlıklı alanlarda yaşamasını sağlamaktır. Bölgemizin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu planlayıp, yerine getirilmesi yönündeki gayretlerimizi artırarak milletimize hizmet yolunda gerekenleri yapmaya devam edeceğiz."şeklinde konuştu.

Mehmet Çınar, Semt Pazarı, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Çilesiz ve Tecde Yeni Cazibe Merkezi Olacak' - Son Dakika


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