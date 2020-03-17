Çilez: "Devlet kurumlarımız milletinin emrinde" - Son Dakika
Son Dakika Politika Çilez: 'Devlet kurumlarımız milletinin emrinde' - Son Dakika

Çilez: "Devlet kurumlarımız milletinin emrinde"

10 dakika önce

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünün Allah'ın bir imtihanı olduğunu belirten AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Tüm devlet kurumlarımız bu imtihanın başarıyla verilebilmesi için milletinin emrinde.

Çilez:

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünün Allah'ın bir imtihanı olduğunu belirten AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Tüm devlet kurumlarımız bu imtihanın başarıyla verilebilmesi için milletinin emrinde. Devlet millet el ele mücadelemiz sürecek" dedi.


Korona virüsü salgınına karşı Sağlık Bakanlığı'nın büyük bir mücadele verdiğini söyleyen AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez konuya dair bir açıklama yaparak, "Korona virüsü (Kovid-19) salgını dünyamızı kasıp kavuruyor. Biliyor ve inanıyoruz ki bu Rabb'imin imtihanıdır. İmtihanda asıl olan gereğini yapmaktır. Ne biliyorsak onu yapacağız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı personeli büyük bir mücadele veriyor. Bir yandan İçişleri, bir yandan Gençlik ve Spor, diğer yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vs. tüm devlet kurumlarımız bu imtihanın başarıyla verilebilmesi için milletinin emrinde. Rabb'imden dilerim ki en az zararla bu musibetten kurtuluruz. Devlet millet el ele mücadelemiz sürecek" diye konuştu.


Korona virüsü hakkında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini dile getiren Çilez, "Ha bu arada devlet millet düşmanları ne yapacak? Onlar her zaman ki gibi yalan dolan ve asparagas haberlerle bize zarar verecekler. İtibar etmeyelim. Sağlık Bakanımız ne derse onu takip edelim. Yetkililerin dediklerini uygularsak en az zararla buradan da çıkarız Allah'ın izniyle. Rabb'im aziz ve asil milletimizi ve tüm insanları korusun" şeklinde konuştu. - AMASYA

Milletvekili, Hasan Çilez, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak         
20:55
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi         
19:25
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti         
18:18
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı         
17:52
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro         
17:28
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor         
17:28
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı         
17:26
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi         
17:26
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı         
16:23
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi         
16:17
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 15:01:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çilez: "Devlet kurumlarımız milletinin emrinde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]