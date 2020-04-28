Çilez: "Hutbenin bir kısmı bazılarına dokunmuş" - Son Dakika
Son Dakika Politika Çilez: 'Hutbenin bir kısmı bazılarına dokunmuş' - Son Dakika

Çilez: "Hutbenin bir kısmı bazılarına dokunmuş"

6 saat önce

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamızı irad ettiği cuma hutbesinden dolayı tebrik ediyorum.

Çilez:

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamızı irad ettiği cuma hutbesinden dolayı tebrik ediyorum. Hutbenin bir kısmı Ankara Barosu'ndan bazılarına dokunmuş" dedi.


Ankara Barosu yöneticilerinin akla ziyan olduğunu söyleyen Milletvekili Çilez açıklamasında, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamızı irad ettiği cuma hutbesinden dolayı tebrik ediyorum. Hutbenin bir kısmı Ankara Barosu'ndan bazılarına dokunmuş. Allah sizleri ıslah etsin. Sizin elinizden 'adalet' tecelli edecek hemi. Güldürmeyin. Ankara Barosu yöneticileri akla ziyansınız. Anne babalarınız sizler hukuk fakültelerini kazanınca kim bilir nasıl sevinip, gururlanmışlardır. Bu açıklamanızdan haberdar olsalar ne tepki verirler tahmin edebiliyorum. Yazık çok yazık" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Milletvekili, Ali Erbaş, Amasya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 04:31 Kaynak: İHA


Son Dakika

Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız? Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı 5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız? Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?         
22:37
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik         
21:58
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması         
21:51
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi         
21:50
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi         
21:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur         
21:20
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor         
21:09
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı         
21:07
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak         
20:53
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi         
20:49
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım         
20:46
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı         
20:10
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti         
20:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik         
19:52
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı         
19:47
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi         
19:09
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı         
19:04
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi         
19:03
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi         
19:00
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor         
18:37
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu         
18:37
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler         
18:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi         
18:05
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı         
17:45
Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz         
17:35
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı         
17:29
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 22:53:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çilez: "Hutbenin bir kısmı bazılarına dokunmuş" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]