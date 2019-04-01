Çılgı Ailesinin Özel Günü
1 saat önce
Dünya Tiyatro Günü'nde yönetmen Emrah Çılgı ve yönetmen yardımcısı eşi Gonca Çılgı'nın bebekleri Ravza Ilgın Çılgı sahnede bu özel günü kutladılar.
Dünya Tiyatro Günü'nde yönetmen Emrah
Çılgı ve yönetmen yardımcısı eşi Gonca Çılgı'nın bebekleri Ravza Ilgın
Çılgı sahnede bu özel günü kutladılar. Erzurum
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Moliere
'nin Cimri oyunu sahneledi ve Ravza bebek prömiyerde sahneye çıktı.
Ravza Ilgın bir kaç ay önce turne otobüsünde tiyatro ekibinin şarkısıyla uyumaya çalışan bebek selamlamaya çıktı.
600 kişi oyunu seyrettiği oyun Dünya Tiyatrolar günü münasebetiyle yoğun ilgi gördü. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:23 Kaynak: İHA
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