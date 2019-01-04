Son Dakika Haberleri: Çılgın Aşığın Silahlı İntihar Girişimi Özel Harekat Polisini Alarma Geçirdi

Çılgın Aşığın Silahlı İntihar Girişimi Özel Harekat Polisini Alarma Geçirdi

17 dakika önce

Çılgın aşığın silahlı intihar girişimi özel harekat polisini alarma geçirdi Kırgızistan uyruklu sevgilisine kavuşamadığı için üst geçitte intihara teşebbüs etti Genci özel hareket timleri ikna etti Gözaltına alınan genç: "Sevdiğimi istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum"ANTALYA -...

Çılgın aşığın silahlı intihar girişimi özel harekat polisini alarma geçirdi
Kırgızistan uyruklu sevgilisine kavuşamadığı için üst geçitte intihara teşebbüs etti
Genci özel hareket timleri ikna etti
Gözaltına alınan genç: "Sevdiğimi istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum"

ANTALYA - Antalya'da Kırgızistan uyruklu sevgilisine kavuşamadığı gerekçesiyle İl Jandarma Komutanlığı yakındaki üst geçitte silahla intihar girişiminde bulan genci özel hareket timleri ikna etti. Gözaltına alınan genç, "Sevdiğimi istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.
Olay saat 11.00 sırasında Dumlupınar Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı yakındaki yaya üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrı düştüğü için bunalıma giren 24 yaşındaki Halil T, kuru sıkı tabanca ile üst geçide çıktı. Burada üst geçidin korkuluklarından yola doğru atlama girişiminde bulunan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Halil T.'nin uyarılara rağmen havaya ateş etmesi üzerine bölgeye özel hareket timleri de geldi. Dumlupınar Bulvarı'nın iki şeridi ise polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Kalkanla üst geçide çıkarak Halil T'nin yanına yaklaşan özel hareket timleri genci ikna etmeye çalıştı. Halil T. elindeki tabancayı bir süre sonra yola fırlattı. Vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin yardımcı olmalarını söylemeleri üzerine Halil T. kimliğini uzatıp yarım saatlik eylemine son verdi.
"Beni sevdiğimin yanına götürün"
Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Halil T, "Sevdiğimi istiyorum kardeşim başka bir şey istemiyorum. Sadece beni sevdiğimin yanına götürün. Kimsenin namusuna bakmadık bir şey yapmadık. Sadece sevdiğimi istiyorum. Sevgilim Kırgizistan'da. Ben sadece sevdiğimi istiyorum. Sevdiğime şunu söylüyorum, 'Onu çok seviyorum.' Yanıma gelsin başka bir şey istemiyorum" dedi.
Olayın sona ermesinin ardından bulvar yeniden araç trafiğine açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Antalya, Kırgızistan, 3. Sayfa
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