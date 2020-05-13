'Çılgın Kelebek' indirimi dijitale taşındı - Son Dakika

Boyner'in her sezon merakla beklenen ve milyonlarca kişinin faydalandığı 'Çılgın Kelebek' kampanyasının, bu sene 13-17 Mayıs tarihleri arasında boyner.com.tr'de olacağı duyuruldu.

Binlerce üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı 'Çılgın Kelebek' kampanyasının 13-17 Mayıs tarihleri arasında boyner.com.tr'de gerçekleşeceği açıklandı. Açıklamada, "Beş gün sürecek 'Çılgın Kelebek' kampanyası kapsamında; kadın giyimden, erkek giyime, çocuk koleksiyonundan, aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca ürün ve yüzlerce markada avantajlı fiyatlar uygulanacak. Sezonun öne çıkan parçalarından tişörtler, şortlar, rahat pantolonlar, rengarenk elbiselerin yanı sıra terlik ve sandaletler de avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerle buluşacak. Ünlü spor markalarının en trend ürünleri ve kozmetik kategorisinde kaçırılmayacak indirimler tüketicilerle buluşacak. Boyner, ilkbahar-yaz sezonu ve bayram için tüm ihtiyaçları 'Çılgın Kelebek'e özel fiyatlarla sunacak" denildi.