Son Dakika Haberleri: Çılgın Parti Makyajı ????????

Çılgın Parti Makyajı ????????

1 saat önce

Parti makyajı denince aklıma ilk selen simli, kalın eyelinerlı gözler, renkli rujlar.

Parti makyajı denince aklıma ilk selen simli, kalın eyelinerlı gözler, renkli rujlar… Seçmek için çok zorlansam da sizler için bende görmeye alışkın olmadığınız ve on beş dakikanızı bile almayacak bir makyaj hazırladım. Saçım, makyajım ve kıyafetimle partiye hazırım. Umarım keyifle izlersiniz, iyi eğlenceler! ????

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:09 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş Giresun'da Film Gibi Firar! Ziyaretçi Kılığında Cezaevinden Kaçtı

Son Dakika! Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:14:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çılgın Parti Makyajı ????????
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]