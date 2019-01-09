Çılgın Parti Makyajı ????????

Parti makyajı denince aklıma ilk selen simli, kalın eyelinerlı gözler, renkli rujlar.

Parti makyajı denince aklıma ilk selen simli, kalın eyelinerlı gözler, renkli rujlar… Seçmek için çok zorlansam da sizler için bende görmeye alışkın olmadığınız ve on beş dakikanızı bile almayacak bir makyaj hazırladım. Saçım, makyajım ve kıyafetimle partiye hazırım. Umarım keyifle izlersiniz, iyi eğlenceler! ????

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