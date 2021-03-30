Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu - Son Dakika

Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu

30.03.2021 16:33

Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu Paraşüt pilotu Hasan Kaval: "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde turizme katkı sağlamak için uçmaya devam edeceğim" Denizli'de yamaç paraşütü pilotu ve sosyal medya fenomeni Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı motosikletle Pamukkale'nin beyaz...

Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu

Paraşüt pilotu Hasan Kaval:

" Türkiye'nin çeşitli yerlerinde turizme katkı sağlamak için uçmaya devam edeceğim"

DENİZLİ - Denizli'de yamaç paraşütü pilotu ve sosyal medya fenomeni Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı motosikletle Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Çılgın pilot Kaval, daha önce yine farklı uçuşlarla gündeme gelmişti.

Denizli'de yaşayan ve daha önce de paraşütte tavla oynayarak ve koltukta televizyon seyrederek farklı uçuşlar yapan 29 yaşındaki Hasan Kaval, Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pistinden motosikletiyle uçma denemesi yaptı. Paraşüte bağladığı motosiklete binerek havalanan Kaval, motosikletli uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü. Gökyüzü sevdasının çocukluk hayali olduğunu belirten Kaval; "Yamaç paraşütü pilotuyum, 10 yıldır ticari olarak uçmaktayım. Çocukluk hayalim olan gökyüzü sevdam, yamaç paraşütüne başladım. Uçmanın en kolay yolu yamaç paraşütü ve kendim öğrendim. Bana öğreten hiç kimse yoktu, videolar izleyerek, internetten araştırarak, kitaplarını okuyarak öğrendim" dedi.

"Son yaptığım projede gökyüzünde bir motorla uçmaktı"

Projeleri için yurdun turistik mekanlarını seçtiğini belirten Kaval; "Son yıllarda ise projeler üretmeye başladım ve bu projeleri sosyal medya hesabıma yükledim. Yükledikten sonra dünyada viral bir video haline geldi. Bütün dünya medyası ilgi duymaya başladı. En son yaptığım projede gökyüzünde bir motorla uçmaktı. Bunun için Pamukkale'yi seçtim, genelde projelerimi Türkiye'nin en güzel turizme en katkılı olan yerlerini seçiyorum. Motosikletim ile travertenlerin üzerinden uçtum ve motoruma bir aparat sistemi ekledim. Motorumdaki gücü arkasındaki pervaneye aktardım. Bu pervane benim uçuş süremi uzattı ve normalde Pamukkale'de 10 dakika falan uçulur, böylelikle uçuş sürem 20 dakikaya çıktı. Projelerime devam ediyorum, bittiği zaman Türkiye'nin çeşitli yerlerinde turizme katkı sağlamak için uçmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu
Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu
Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu
Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu

Yamaç Paraşütü, Pamukkale, Türkiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çılgın pilot bu sefer motosikletiyle uçtu - Son Dakika


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