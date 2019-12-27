Çılgın Proje olarak anılan Kanal İstanbul'u uzmanlar yorumluyor: Projenin riskleri neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çılgın Proje olarak anılan Kanal İstanbul'u uzmanlar yorumluyor: Projenin riskleri neler? - Son Dakika Dünya

Çılgın Proje olarak anılan Kanal İstanbul'u uzmanlar yorumluyor: Projenin riskleri neler?

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın başbakanlığı sırasında duyurduğu ve çılgın proje olarak anılan Kanal İstanbul 8 yıl sonra yeniden gündemde. İklim ve hukuki statü bağlamında tartışmaların sürdüğü Kanal İstanbul projesini uzmanlar euronews Türkçe için değerlendirdi.

Çılgın Proje olarak anılan Kanal İstanbul'u uzmanlar yorumluyor: Projenin riskleri neler?, System.String[]

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini azaltmak ve kaza riskini en aza indirmek amacıyla yapılmak istenen Kanal İstanbul'un uzunluğu 40 km, genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre olarak planlandı. Kanal tamamlandığında, İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapatılacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde katıldığı etkinlikte, Kanal İstanbul ile ilgili "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık, bir yıllık değil, ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı, Euronews, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:27 
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