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Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar - Son Dakika

Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar

31.05.2021 16:27

İlk bebeği doğduktan günler sonra geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yüzde yüz engelli kaldığı için zor günler geçiren Çılgın Sedat, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Yıllardır oğlunu rehabilitasyon merkezine götürmediğini söyleyen şarkıcı, "Bir kadın çocuğumu emeklesin diye dakikalarca ağlattı. Odaya girdiğimde kadını boğacaktım" ifadelerini kullandı.

Çılgın Sedat lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, Gökay Kalaycıoğlu'nun Haberler.com Youtube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Evinde yangın çıktığı için zor günler geçirdiğini anlatan şarkıcı, engelli oğlu Sıraç'ı neden rehabilitasyon merkezine göndermediğini de açıkladı.

"SIRAÇ'IN TEDAVİSİ GERİYE GİTMESİN DİYE ÇABALIYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda müstakil evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen ve 2 aydır otelde kaldığını söyleyen Çılgın Sedat, Kalaycıoğlu'nun "Neden müstakil bir evde yaşadığını merak ediyorlar" demesi üzerine şunları söyledi: "Sana ne deyip geçeceğim. 40 gün eşimle ev aradık hep konumuzda Sıraç'tı. Sıraç'ı taşımak kolay değil. Birçok insan çocuğunu fizyoterapiye bile götürmüyor. 'Bıktım, bir şey olmuyor' diyorlar. Ama biz nefesimiz yettiği sürece ne yapabiliriz diye hep mücadele vereceğiz. Biz Sıraç'ın ayağa kalkıp yürüyemeyeceğini biliyoruz. Allah bilir. Sıraç'ın tedavisinde geriye gitmemesi için mücadele ediyoruz."

Çılgın Sedat, rehabilitasyon merkezinde engelli çocuğuna yapılanları ilk kez anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar

"YAŞADIKLARIMIZDAN DOLAYI SIRAÇ'I REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖTÜRMÜYORUM"

"Eşim 2 yıldır Sıraç'ı bırakamadığı için dışarı adım atamıyor. Tabi ki de müstakil bir evde oturacak. Ben imkanımı zorlayarak öyle bir evde oturuyorum. Mecburiyetten öyle bir ev olmak zorunda. 2+1 eve sığamam. Sadece Sıraç'ın aparatları bir odayı dolduruyor. Sıraç'ın terapi odası var çünkü ben onu rehabilitasyon merkezine göndermiyorum. 1,5 yaşındaki bir şey yaşadık ve asla göndermeyeceğim dedim. Evimde rehabilite olacak."

Çılgın Sedat, rehabilitasyon merkezinde engelli çocuğuna yapılanları ilk kez anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar

"PİSLİK KADINI BOĞACAKTIM"

"Sıraç 1,5 yaşındayken bir merkeze bırakıp dışarıda beklemeye başladık. Kameralarda ve pislik bir kadın vardı. Sıraç'ın ağlamasını duyunca koşarak camdan bakmaya gittim ve çocuk yüzüstü yatmış ağlıyordu. Kadın Sıraç'ı emeklemesi için bırakmış 'Bırakın şimdi ağlasın, büyüyünce ağlamayacak' diyor. Sen ne diyorsun ya diye tepki gösterdim. Çocuk ağlamaktan nefes alamıyordu. Bu çocuk yüzde yüz ağır engelli senin konuştuğunu dahi anlamıyor nasıl yapsın? Kadını orada boğacaktım."

Çılgın Sedat, rehabilitasyon merkezinde engelli çocuğuna yapılanları ilk kez anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar

"ÇOCUĞUN KAFASINA VURA VURA TERAPİ YAPIYORLARDI"

"Daha sonra da bir aile dostumun merkezine gittik. Havuzda Sıraç'a yapılanlardan kapıları kilitlettim ya. Çocuğun kafasına vura vura terapi yapıyorlardı. Kameradan görünce koşarak gidip havuza girip çocuğu çıkardım. Adamı boğuyordum orada ya. Çocuğunun kılına zarar gelse senin canın yanıyor. Bu durum özel çocuklarda 10 kat fazla. O yüzden kimseye güvenmediğim evimde bir oda yaptım, bir tane fizyoterapistim geliyor ve kamera önünde yapıyorlar. "

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Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar

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Son Dakika Magazin Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar - Son Dakika Magazin


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