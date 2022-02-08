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Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu - Son Dakika

Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu

08.02.2022 19:36

Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu Sivas'ta soğukla karşı meydan okumaları ile dikkat çeken çılgın Sivaslı bu kez kendini kara gömdürdü.

Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu

SİVAS - Sivas'ta soğukla karşı meydan okumaları ile dikkat çeken çılgın Sivaslı bu kez kendini kara gömdürdü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Kadim Alıcı, geçtiğimiz günlerde sıfırın altında 16 derecede soyunup karlı zeminde yuvarlanmıştı. Kar banyosu yaparak dakikalarca dondurucu soğukta çıplak kalan Alıcı, bu seferde eksi 15 derecede kendisini kara gömdürdü. Yol kenarında bir çukur açarak içine giren Alıcı, kürekle üstüne kar attırdı. Bir süre karlı çukur içerisinde bekleyen ve soğuğa meydan okuyan Alıcı, çektiği videoları sosyal medyasında paylaşarak, soğuk kış günlerinde takipçilerini mutlu etmek istediğini söyledi.

Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu
Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu
Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu

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Şarkışla, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu - Son Dakika


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