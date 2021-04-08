UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşan Granada ile Manchester United arasındaki maçın henüz başında ilginç anlar yaşandı. Seyircisi oynanan karşılaşmasının 6. dakikasında tamamen çıplak bir taraftar sahaya girip, koşmaya başladı. Saha içinde koşmaya başlayan çıplak taraftara güvenlik güçleri yakaladı ve saha kenarına götürdü.
Çıplak taraftarın sahaya girmesiyle kısa süreliğine duran oyun, taraftarın saha kenarına çıkarılmasıyla yeniden başladı. Futbolseverler, kimliği henüz belli olmayan taraftara "tarzan" benzetmesi yaptı.
Son Dakika › Spor › Çılgın taraftar çırılçıplak sahaya girdi! Maça damga vuran anlar objektiflere yansıdı - Son Dakika Spor