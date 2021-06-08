Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı

6 Haziran tarihinde Beyrut'ta yaşanan korkunç olay izleyenleri dehşete düşürdü. 36 metre yüksekliğindeki kayalıklara çıkarak denize atlayan maceraperest turist, atladığı sırada bulunduğu noktadan hareket eden deniz botuna çakılarak hayatını kaybetti.

DEHŞETE ANBEAN TANIKLIK ETTİLER

Hayatını kaybeden turistin Suriyeli Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma olduğu açıklanırken, olay anına ait çekilen videoda, turistin atlamaya hazırlandığını gören kişiler bağırarak kayalıkların dibinde bulunan tünelden bir botun çıktığını ve atlamaması için uyardığı duyuluyor. Yaşanan olay sonrası Lübnan sivil savunma ekipleri, turisti sudan çıkarıp hastaneye kaldırdı.Ancak, ağır yaralanan turist hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.