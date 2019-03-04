Çılgın Türkler' İn Erzurumlu Nafiz'i Tübitak Projesi Oldu

Çılgın Türkler' in Erzurumlu Nafiz'i TÜBİTAK projesi oldu.

Çılgın Türkler' in Erzurumlu Nafiz'i TÜBİTAK projesi oldu.



Öğrenciler okullarına ismi verilen Milli mücadelemizin gizli kahramanlarından olan 'Nafiz Kotan'ı' TÜBİTAK projesi yaparak Türkiye'ye tanıtmak istediler.



Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yusuf Sızlağ, Mervenur Şahin, Yusuf Sercan, Melisa Canvar ve danışman öğretmeleri Mesut Zıvalı ile birlikte 25-28 Şubat tarihleri arasında, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması Erzurum Bölge Sergisinde yapmış oldukları projeyi sergilediler.



Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde (ATASEM) "Milli Mücadelemizin Gizli Kahramanı Nafiz Bey Göklerden Gelen İstiklal" adlı projeyle sergiye katılan öğretmen ve öğrenciler, ülkemiz ve Erzurum için önemli katkıları olan Nafiz Bey'i hatırlatmak ve unutturmamak için bu projeyi tanıtılar.



Öğrenciler Nafiz Bey'i hatırlatmak için proje kapsamında belgesel çekimi gerçekleştirdiler. Belgesel de Nafiz Bey'in Erzurumlu olmasından dolayı Erzurum'un tarihi yerlerinin çekimine yer verildi. Belgesel içerisinde Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ile yapılan röportaj gösterildi. Ayrıca Nafiz Bey'in torunu olan Nafiz Kerim Kotan'a ulaşılarak Nafiz Bey hakkındaki kişisel arşivini Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Akbulut ve danışman öğretmenleri aracılığı ile öğrencilere iletti. Kişisel arşiv içerisinden elde edilen görseller seçilerek belgesele eklendi.



Nafiz Bey (Kotan) özellikle Milli Mücadele döneminde ordumuza hediye etmiş olduğu dört uçağın yanında, İnebolu'dan cephelere ve Ankara'ya silah ve malzeme sevkiyatını gerçekleştirdi. Yine Milli Mücadele döneminde ordumuza maddi yardımlarda bulunmuş ve 10.000 altın değerindeki mal varlığını Osmanlı Bankasına yatırmış bunu da Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kullanımına sundu. Milli Mücadele dönemi sonrasında da başta Ankara olmak üzere ciddi imar işlerine girmiş Ankara'nın modern bir şehir olmasına katkısı olmuştur. Çocuk Esirgeme Kurumunun kurucu üyelerinden olup bu kuruma düzenli bağışlarda bulundu. Nafiz Kotan Erzurum'da da yardımseverliğini her zaman göstermiştir. Erzurum'da Ticaret Odası Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Nafiz Bey Demokrat Partinin Erzurum'da teşkilatlanmasını sağladı. Bu değerli katkıları ülkemize sunana Nafiz Bey'i tarihin satır aralarından çıkartıp belgesel filmi ile Nafiz Bey'i tanıtmak öğrencilerin en önemli amacı oldu. - ERZURUM

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