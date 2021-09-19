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Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti - Son Dakika

Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti

19.09.2021 10:22

- (Özel) Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti Güvenlik görevlisinin fark ettiği genç koşarak duraktan kaçtı İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlayan adrenalin tutkunu genç, bu...

- (Özel) Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti

Güvenlik görevlisinin fark ettiği genç koşarak duraktan kaçtı

İSTANBUL - İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlayan adrenalin tutkunu genç, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya kıtasına geçti. Yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirten genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti ve geçtiğimiz ay da Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı. Yaptığı tehlikeli şovlar sonrasında Özer, polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Avrupa'dan Asya'ya metrobüsün üstünde geçti

Ancak sosyal medyada paylaşım yapmak için tehlikeli şovlarına devam eden o genç, bu kez akıl almaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçmeyi amaçlayan genç, Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi.

Güvenlik görevlisi kovaladı, o kaçtı

O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonuna gelince metrobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, güvenlik görevlisinin kendisini fark edip kovalamaya başlamasının ardından koşarak kaçmaya başladı. Genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.

Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti

Galata Köprüsü, İstanbul, Metrobüs, Asya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çılgın youtuber bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti - Son Dakika
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