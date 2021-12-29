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Çılgın Yozgatlı'nın hedefi Tesla'ya rakip olmak - Son Dakika

Çılgın Yozgatlı'nın hedefi Tesla'ya rakip olmak

29.12.2021 21:00

Çılgın Yozgatlı'nın hedefi Tesla'ya rakip olmak Yozgatlı oto elektrikçisi geliştirdiği düzenek ve arkadaşının hazırladığı yazılımla 1978 model otomobili, sürücüsü olmadan cep telefonu ile çalıştırmayı başardı Yozgat'ta oto elektrikçisi Hami Şahin ve yazılımcı arkadaşı Kadir Özoluk...

Çılgın Yozgatlı'nın hedefi Tesla'ya rakip olmak

Yozgatlı oto elektrikçisi geliştirdiği düzenek ve arkadaşının hazırladığı yazılımla 1978 model otomobili, sürücüsü olmadan cep telefonu ile çalıştırmayı başardı

YOZGAT - Yozgat'ta oto elektrikçisi Hami Şahin ve yazılımcı arkadaşı Kadir Özoluk (32), geliştirdikleri yazılımla cep telefonu komutu ile çalışan otomobil geliştirdi. Şahin ve Özoluk, geliştirdikleri telefondan kumanda sistemini 1978 model bir otomobile uyguladı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Sanayi Sitesinde yıllardır oto elektrikçisi olarak çalışan Hami Şahin ile yazılımcı arkadaşı Kadir Özoluk, cep telefonu komutu ile çalışan otomobil geliştirmek için araştırma yapmaya başladı. İkili yaklaşık 300 TL maliyet ve yazılım hazırlayarak APK sistemini 1978 model otomobile uyguladı. Cep telefonu ile komut edilen araç, kendi kendini temassız, anahtarsız ve şoförsüz olarak çalıştırdı.

Hayal güçlerini teknoloji ile harmanlayıp insanların günlük hayatını kolaylaştırmak için bu sistemi geliştiren ikili, ilerleyen dönemlerde aracın tüm aksanını cep telefonuna entegre etmeyi planlıyor.

"Aracın tüm aksanını cep telefonuna entegre edeceğiz"

İnsanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için bu sistemi geliştirdiklerini söyleyen yazılımcı Kadir Özoluk, "Açık kaynak kotlu bir yazılım ve piyasada rahatlıkla bulunabilen bir donanım ile bu sistemi yaptık. Yazılım kısmını ben hallettim, donanımları bir araya getirerek Hami Usta ile montajını yaptık. Araç cep telefonu ile çalışıyor bluetooth tabanlı bir sistem. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için bu sistemi yaptık. İlerleyen zamanlarda aracın tüm elektronik aksanını cep telefonuna entegre etmeyi düşünüyoruz. Daha ileri projemizde elektrikli bir aracı otonom bir şekilde trafikte yürütmek istiyoruz. Şu anda aracımız bluetooth ile 10 metreye kadar araç çalışıyor. Ama ileride wifi modülüyle kilometrelerce uzaktaki aracı çalıştırmak istiyoruz" dedi.

"300 TL'ye maal oldu"

Sistemin maliyetinin 300 TL olduğunu belirten Özoluk, "Bu ürünü satışa hazır hale getirdiğimizde şu an bir fiyat araştırması yapmadık ama müşteriye teslim edecek bir şekilde hazırladığımızda tahminen 600 TL'yi bulacak. Aracımız 43 yaşında ve bu sistem aslında bütün araçlara uyarlanabiliyor. Hepsinin marş prensibi aynıdır. Anahtar dışında cep telefon ile de çalışıyor. Kontak kaybolursa cep telefonu ile rahatlıkla aracınızı çalıştırabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Araç cep telefonu komutu ile çalışıyor"

Oto elektrik ustası Hami Şahin de daha önce 82 model bir aracına, düz kontak yapan hırsızlara karşı tedbir amacıyla kartlı sistem geliştirdiğini belirterek, "Şimdi de aracı cep telefonu komutu ile çalıştırma sistemi yaptım. İleriki yıllarda daha güzel işler yapmayı düşünüyoruz. Bu aracı uzaktan cep telefonu ile çalıştırılabilen bir sistem geliştirdik. Cep telefonuna yüklediğimiz yazılım ile uzaktan araca bağlanıp program tuşuna basıp kontağı açıyoruz ve bir daha basıp çalıştırıyoruz. Aracımız 10 metre mesafeden çalışabiliyor. Aracımız 43 yaşında ve cep telefonu ile çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Çılgın Yozgatlı'nın hedefi Tesla'ya rakip olmak
Çılgın Yozgatlı'nın hedefi Tesla'ya rakip olmak
Çılgın Yozgatlı'nın hedefi Tesla'ya rakip olmak

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Türk Lirası, Otomobil, Tragger, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çılgın Yozgatlı'nın hedefi Tesla'ya rakip olmak - Son Dakika


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