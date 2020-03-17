Çilimli'de dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs ile ilgili Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'un talimatları doğrultusunda ilçede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriliyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, toplu taşıma araçları, kamu kurumlarını, camiler, Kur'an kursları, duraklar, ortak kullanım alanları, oyun ve park alanlarını dezenfekte ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, ilçenin sağlığı ve huzuru için viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirterek, "Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Vatandaşlarımızdan beklentimiz sadece Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan tedbir amaçlı açıklamalara uymaları ve bu konuda özen göstermeleridir." ifadesini kullandı.