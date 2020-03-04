Çilimli'de kitap buluşmaları başladı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Çilimli'de öğretmenlik yapan Fatih Öztürk, ilçede kitap okuma sayısını arttırmak için 'Çilimli Kitap Buluşmaları' projesini başlattı. İlçe Kaymakamlığı'nın da destek verdiği projede ilk buluşma ilçe kütüphanesinde gerçekleştirildi.



Çilimli'de okuma alışkanlığının arttırılması için ilçede öğretmenlik görevini yapan Fatih Öztürk tarafından 'Çilimli Kitap Buluşmaları' projesi hazırlandı. İlçe kütüphanesinin daha da işlevsek hale gelmesi ve hayatın her alanına kitapları yaymak için hazırlanan proje başladı. Çilimli Kaymakamlığının da destek verdiği projede ilk olarak kitap tahlil çalışması yapıldı. Proje kapsamında her ayın son cumartesi günü ilçe halk kütüphanesinde yapılacak. Belirlenen bir kitapla buluşmada katılımcıların söz sahibi olması ve kitap okuma oranının arttırılması planlanıyor. - DÜZCE